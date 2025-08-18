18 августа 2025

СК возбудил дело о халатности из-за аварийного дома в Челябинской области

Александр Бастрыкин включился в расследование дела о нарушении прав жильцов аварийного дома
В Еманжелинске Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за аварийного состояния жилого дома. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

«В соцмедиа опубликована видеозапись, на которой жители города Еманжелинска сообщают об аварийном состоянии их дома, а также бездействии органов местной власти по признанию здания непригодным и опасным для проживания. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ, которая предусматривает наказание за халатность. Следственный комитет уточняет, что исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. В рамках проверки планируется выяснить, почему должностные лица своевременно не приняли меры для признания здания непригодным для проживания и обеспечения безопасности жильцов.

