СК возбудил дело о халатности из-за аварийного дома в Челябинской области

В Еманжелинске Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за аварийного состояния жилого дома. Об этом сообщил официальный telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.
«В соцмедиа опубликована видеозапись, на которой жители города Еманжелинска сообщают об аварийном состоянии их дома, а также бездействии органов местной власти по признанию здания непригодным и опасным для проживания. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ, которая предусматривает наказание за халатность. Следственный комитет уточняет, что исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. В рамках проверки планируется выяснить, почему должностные лица своевременно не приняли меры для признания здания непригодным для проживания и обеспечения безопасности жильцов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!