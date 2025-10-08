Рестораторы Москвы и Екатеринбурга столкнулись с неожиданной проблемой

В последние годы ресторанный рынок крупных городов России, в частности Москвы и Екатеринбурга, пополняется новыми гастроблогерами. Однако вместе с этим возникла проблема — дефицит критики, которая бы помогала рестораторам совершенствовать свои проекты, поделилась гастрообозреватель Лилия Низамова.
«Когда приходят лидеры мнений на какой-то спешл или ужин, то не все разбираются, потому что свой вкус нужно тренировать. Тех, кто дает конструктивную критику, — их единицы. Например, летом [в Екатеринбурге] открывался проект „Винный факультет“ московского ресторатора и критика Михаила Лопатина. И он говорил, что в Москве есть такая тенденция: появляется все больше блогеров, но они быстро исчезают. И рестораторам, например, в Москве уже не хватает критики, то есть они говорят: „Вы перестаньте хвалить, что надо доработать?“ И то же самое здесь (в Екатеринбурге — прим. ред.). Чтобы тебе дать какую-то обратную конструктивную связь, тебе нужно немного в этом понимать», — поделилась гастрообозреватель.
При этом, подчеркнула Низамова, есть обратная тенденция, когда блогеры видят в заведениях только плохое. «Хайп залетает, и я вижу, многие пользуются такими приемами, потому что у тебя будет больше охватов», — поделилась Лилия.
