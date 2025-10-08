Рестораторы Москвы и Екатеринбурга столкнулись с неожиданной проблемой

Рестораторам из Москвы и Екатеринбурга не хватает критики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рестораторы говорят, что им не хватает критики от гостей
Рестораторы говорят, что им не хватает критики от гостей Фото:

В последние годы ресторанный рынок крупных городов России, в частности Москвы и Екатеринбурга, пополняется новыми гастроблогерами. Однако вместе с этим возникла проблема — дефицит критики, которая бы помогала рестораторам совершенствовать свои проекты, поделилась гастрообозреватель Лилия Низамова.

«Когда приходят лидеры мнений на какой-то спешл или ужин, то не все разбираются, потому что свой вкус нужно тренировать. Тех, кто дает конструктивную критику, — их единицы. Например, летом [в Екатеринбурге] открывался проект „Винный факультет“ московского ресторатора и критика Михаила Лопатина. И он говорил, что в Москве есть такая тенденция: появляется все больше блогеров, но они быстро исчезают. И рестораторам, например, в Москве уже не хватает критики, то есть они говорят: „Вы перестаньте хвалить, что надо доработать?“ И то же самое здесь (в Екатеринбурге — прим. ред.). Чтобы тебе дать какую-то обратную конструктивную связь, тебе нужно немного в этом понимать», — поделилась гастрообозреватель.

При этом, подчеркнула Низамова, есть обратная тенденция, когда блогеры видят в заведениях только плохое. «Хайп залетает, и я вижу, многие пользуются такими приемами, потому что у тебя будет больше охватов», — поделилась Лилия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В последние годы ресторанный рынок крупных городов России, в частности Москвы и Екатеринбурга, пополняется новыми гастроблогерами. Однако вместе с этим возникла проблема — дефицит критики, которая бы помогала рестораторам совершенствовать свои проекты, поделилась гастрообозреватель Лилия Низамова. «Когда приходят лидеры мнений на какой-то спешл или ужин, то не все разбираются, потому что свой вкус нужно тренировать. Тех, кто дает конструктивную критику, — их единицы. Например, летом [в Екатеринбурге] открывался проект „Винный факультет“ московского ресторатора и критика Михаила Лопатина. И он говорил, что в Москве есть такая тенденция: появляется все больше блогеров, но они быстро исчезают. И рестораторам, например, в Москве уже не хватает критики, то есть они говорят: „Вы перестаньте хвалить, что надо доработать?“ И то же самое здесь (в Екатеринбурге — прим. ред.). Чтобы тебе дать какую-то обратную конструктивную связь, тебе нужно немного в этом понимать», — поделилась гастрообозреватель. При этом, подчеркнула Низамова, есть обратная тенденция, когда блогеры видят в заведениях только плохое. «Хайп залетает, и я вижу, многие пользуются такими приемами, потому что у тебя будет больше охватов», — поделилась Лилия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...