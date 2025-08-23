В аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее представитель Росавиации сообщал о введении ограничений на другие аэропорты. По его словам, аэропорт Волгоград и саратовская авиагавань Гагарин не принимали суда. Ограничения уже сняты. Тем временем в калужском аэропорту Грабцево до сих пор ограничен впуск и выпуск воздушных судов по аналогичным причинам.
