В аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов, поделился Кореняко
Причиной ограничений стало обеспечение безопасности полетов, поделился Кореняко

В санкт-петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее представитель Росавиации сообщал о введении ограничений на другие аэропорты. По его словам, аэропорт Волгоград и саратовская авиагавань Гагарин не принимали суда. Ограничения уже сняты. Тем временем в калужском аэропорту Грабцево до сих пор ограничен впуск и выпуск воздушных судов по аналогичным причинам.

