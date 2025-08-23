Количество сбитых беспилотников в Ленобласти увеличилось

Над Ленобластью сбили шестой беспилотник ВСУ
Над Гатчиной и Киршами сбили два БПЛА
Средства ПВО уничтожили еще два беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений удалось избежать.

Губернатор призвал отказаться от посещения окрестностей промзон, предприятий и общественных мест. Сбитые беспилотники стали пятым и шестым по счету за вторую половину дня 23 августа в Ленобласти.

