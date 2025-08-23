Количество сбитых беспилотников в Ленобласти увеличилось

Над Гатчиной и Киршами сбили два БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО уничтожили еще два беспилотника над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений удалось избежать.
Губернатор призвал отказаться от посещения окрестностей промзон, предприятий и общественных мест. Сбитые беспилотники стали пятым и шестым по счету за вторую половину дня 23 августа в Ленобласти.
