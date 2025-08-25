Луну необычного цвета пермяки смогут наблюдать в сентябре

Астроном Полищук: кровавая Луна взойдет над Пермью вечером 7 сентября
Пик явления в регионе придется на промежуток с 21:30 до 23:50
Пик явления в регионе придется на промежуток с 21:30 до 23:50

Пермский планетарий сообщает, что 7 сентября 2025 года ожидается полное лунное затмение, в ходе которого Луна полностью окажется в тени Земли. В этот период лунный диск приобретет насыщенный красный оттенок, из-за чего подобное явление часто называют «кровавой Луной».

«Жители Перми смогут наблюдать это событие при условии ясной погоды, если небо не будет затянуто облаками. Пик явления в регионе придется на промежуток с 21:30 до 23:50», — рассказал 59.RU руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук.  

Необычное окрашивание спутника Земли будет видно также в восточных районах Африки, на территории Азии и Австралии, на восходе — в большей части Африки и Европы, а при заходе — над центральной акваторией Тихого океана. Жители Перми, наряду с другими регионами, получат возможность стать свидетелями этого редкого астрономического явления.

