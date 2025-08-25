Власти Перми уточнили, пустят ли родителей учащихся в школы 1 сентября

В Перми родители школьников смогут присутствовать на торжественных линейках по случаю начала учебного года. Если проведение мероприятия запланировано на улице, то ограничений по допуску взрослых на территории школ нет. Если линейка будет проходить непосредственно в здании школы, то решение о допуске либо недопуске взрослых каждое учреждение принимает самостоятельно. Такое пояснение URA.RU дали в пресс-службе администрации Перми
«Если линейка будет проходить на улице, то ограничений для родителей и других членов семьи нет. Контрольно-пропускной режим сохраняется. Если линейка проходит в здании учреждения, то решение относительно допуска родителей и других членов семьи ребенка каждая школа принимает самостоятельно с учетом требований безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили в мэрии. В администрации города добавили, что школы должны заранее уведомить родителей учащихся об особенностях организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний.
Ранее родители школьников в Кургане рассказали, что 1 сентября их не пропустят в здания школ на проведение линеек. Власти города уверяют, что линейки, как и в прежние годы, будут проходить «в привычном формате».
