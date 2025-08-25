Российский боец пел песни в знаменитом трофейном М113, когда перегонял его с линии фронта

Российский военный из 70-го полка группировки «Днепр» пел песни во время захвата американского бронетранспортера М113. Об этом сообщил сам боец полка с позывным «Скутер».
«Вылез в первый раз, включил РЭБ, залез обратно... Ехал всю дорогу песни кричал, пел, чтобы как-нибудь этот страх убрать», — приводит слова «Скутера» RT.
Командование 70-го полка также уточняет, что БТР был захвачен в ходе одного из недавних боевых эпизодов на южном участке фронта. Техника находилась в рабочем состоянии и прошла дополнительную проверку после доставки. Подразделение рассматривает возможность использования машины для собственных нужд.
