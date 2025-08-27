27 августа 2025

В ХМАО растут цены на букеты цветов перед началом учебного года

В Югре в День знаний цены на цветы традиционно повысятся
В Югре в День знаний цены на цветы традиционно повысятся

В Югре цены на цветы перед Днем знаний увеличатся из-за высокого спроса. В последние дни августа в магазины поступают свежие партии растений, стоимость одного цветка поднимется на 20–50 рублей. Об этом URA.RU рассказали в нижневартовском салоне флористики «Суперфлора».

«Пришла свежая поставка, через пару дней ждем еще одну партию. Цена на один цветок к 1 сентября повысится примерно на 20–50 рублей», — уточнили флористы. По их словам, уже подорожали хризантемы и розы. В сам День знаний в первой половине дня цена на букеты будет выше обычного.

Чтобы сэкономить, жители Югры оформляют предзаказы — это позволяет снизить стоимость примерно на 10%. Сейчас цены на букеты начинаются от 1,8 тыс. рублей.

Недорогие варианты предлагают небольшие студии флористики и частные мастера: композицию в бумажном стаканчике в Сургуте можно купить за 950 рублей. На рынках продают цветы с дачных участков, а в интернете размещают объявления о букетах из садовых растений с доставкой — цены стартуют от 600 рублей. В сетевых магазинах также есть предложения, но, по словам покупателей, такие букеты сохраняются не дольше двух дней.

Ранее URA.RU выясняло, смогут ли в ХМАО родители попасть на торжественные линейки в День знаний. Ограничений на их посещение не вводилось, сообщил URA.RU директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

