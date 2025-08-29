Слюсарь рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области уничтожили вражеский беспилотник
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Силы ПВО России отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. В Чертковском районе был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе.», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Слюсарь также уточнил, что из-за падения обломков загорелась трава. Возгорание было оперативно потушено. Опасности для жителей не выявлено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!