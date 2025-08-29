Слюсарь рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: ПВО России сбила вражеский беспилотник на севере Ростовской области
В Ростовской области уничтожили вражеский беспилотник
В Ростовской области уничтожили вражеский беспилотник
Силы ПВО России отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. В Чертковском районе был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе.», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Слюсарь также уточнил, что из-за падения обломков загорелась трава. Возгорание было оперативно потушено. Опасности для жителей не выявлено.

