Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала расследование убийства бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия, которое произошло во Львове. Дипломат выразила сомнения в объективности расследования, отметив, что следствие может быть предвзятым и вину свалят на подозреваемого в подрыве «Северных потоков».
«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на „Северном потоке“, один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — написала Захарова в telegram-канале. Официально по данным украинских ведомств, на данный момент подозреваемые в убийстве Парубия не установлены.
Убийство Андрея Парубия, которого связывают с организацией Евромайдана в Киеве, произошло 30 августа во Львове. Неизвестный, одетый в костюм курьера, выстрелил в жертву восемь раз, а затем скрылся. В полиции Львова ранее подчеркнули, что убийство Парубия было тщательно спланировано.
Также продолжается расследование подрывов газопроводов «Северные потоки». В августе в Италии был задержан новый подозреваемый в диверсии. Захарова также высмеяла одну из версий с участием дайверов, передает телеканал «Царьград».
