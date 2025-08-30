Захарова едко высказалась о расследовании убийства Парубия

Захарова: убийство Парубия припишут подозреваемым в подрыве «Северных потоков»
Мария Захарова иронично прокомментировала расследование на Украине по убийству Парубия
Мария Захарова иронично прокомментировала расследование на Украине по убийству Парубия
новость из сюжета
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала расследование убийства бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия, которое произошло во Львове. Дипломат выразила сомнения в объективности расследования, отметив, что следствие может быть предвзятым и вину свалят на подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на „Северном потоке“, один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», — написала Захарова в telegram-канале. Официально по данным украинских ведомств, на данный момент подозреваемые в убийстве Парубия не установлены. 

Убийство Андрея Парубия, которого связывают с  организацией Евромайдана в Киеве, произошло 30 августа во Львове. Неизвестный, одетый в костюм курьера, выстрелил в жертву восемь раз, а затем скрылся. В полиции Львова ранее подчеркнули, что убийство Парубия было тщательно спланировано.

Также продолжается расследование подрывов газопроводов «Северные потоки». В августе в Италии был задержан новый подозреваемый в диверсии. Захарова также высмеяла одну из версий с участием дайверов, передает телеканал «Царьград».

