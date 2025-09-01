В Екатеринбурге пожар охватил общежитие УрГУПС

В Екатеринбурге на улице Колмогорова вечером 1 сентября пожар случился в одном из зданий общежития Уральского государственного университета путей сообщения. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Вокруг здания собралось много людей, пытаются самостоятельно потушить возгорание. Дымом потихоньку затягивает улицы Заречного микрорайона», — сказал собеседник.
Корреспонденту агентства в пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что загорелся мусор на площади два квадратных метра. «Возгорание потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — пояснили в ведомстве.
