В Екатеринбурге пожар охватил общежитие УрГУПС

Пожар потушили до прибытия спасателей (архивное фото)
Пожар потушили до прибытия спасателей (архивное фото)

В Екатеринбурге на улице Колмогорова вечером 1 сентября пожар случился в одном из зданий общежития Уральского государственного университета путей сообщения. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Вокруг здания собралось много людей, пытаются самостоятельно потушить возгорание. Дымом потихоньку затягивает улицы Заречного микрорайона», — сказал собеседник.

Корреспонденту агентства в пресс-службе регионального ГУ МЧС пояснили, что загорелся мусор на площади два квадратных метра. «Возгорание потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — пояснили в ведомстве.

