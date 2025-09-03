Нехорошие заявления Мерца о Путине и «заговор» России и Китая: о чем Песков рассказал журналистам в Пекине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с серией высказываний в адрес президента России Владимира Путина. В частности, он выразил мнение, что глава российского государства не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что высказывания Мерца не стоит учитывать.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Москву. Лидеры двух стран провели в Пекине двустороннюю встречу. Конкретная дата возможного визита северокорейского лидера в столицу России на данный момент не определена.
Также Песков отреагировал на слова главы Белого дома Дональда Трампа, который ранее предположил существование предполагаемого «заговора» между руководителями России, Китая и Северной Кореи. По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ выстраивает сотрудничество с зарубежными партнерами, исходя из принципа взаимной выгоды и учитывая интересы всех государств, а не в противовес какой-либо стране. Подробнее о заявлениях представителя Кремля — в материале URA.RU.
Слова Мерца не принимаются во внимание
Канцлер ФРГ 3 сентября сделал очень много «нехороших заявлений» в адрес Путина. В частности, Мерц сообщил, что российский лидер не желает завершить украинский конфликт. Канцлер также призвал оказывать дальнейшее давление на Москву посредством нанесения ущерба российской экономике с целью принудить Путина к мирному урегулированию. В Кремле на эти слова Мерца предложили не реагировать.
«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в адрес нашего президента, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал Песков.
О заговоре РФ, Китая и КНДР
Россия сотрудничает с другими странами ради всеобщей выгоды, а не против кого-то конкретного, сказал Песков. Так он прокомментировал слова Трампа о якобы существующем «заговоре» между лидерами России, Китая и Северной Кореи.
«Отношения России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народно-Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляется во благо, а не против кого-то. Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также добавил, что Россия сотрудничает с Китаем и КНДР ради общего развития. Он отметил, что обвинения в «заговоре» не подтверждаются фактами. Песков также выразил надежду, что американский лидер не вкладывал в свои слова буквальный смысл. По его словам, никто не строит заговоры, у государств нет на это ни желания, ни времени. Россия и ее партнеры ищут способы работать вместе для пользы своих народов.
Про визит в Москву лидера КНДР
Путин пригласил северокорейского лидера приехать в Москву. Пока что точная дата визита не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Он также отметил, что приглашение снова прозвучало после переговоров двух лидеров, которые прошли в китайской резиденции Дяоюйтай.
«Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. [Временных перспектив] пока нет, конечно. Они будут согласовываться», — сказал представитель Кремля, добавив, что детали визита будут прорабатываться в рабочем порядке.
Об общении Путина с Алиевым в Китае
В ходе памятных мероприятий в Пекине, посвященных 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и завершению Второй мировой войны, российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев не вели обстоятельных переговоров. Контакт между лидерами свелся к обмену приветствиями и рукопожатию.
Чем завершится поездка Путина в КНР
Путин завершит свою рабочую программу в Китае переговорами с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Встреча двух лидеров стала первой личной беседой лидеров после избрания Кыонга на пост президента страны в октябре 2024 года.
О дальнейших планах российского лидера
Президент РФ проведет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) совещание по развитию энергетического комплекса Дальнего Востока. В частности, отметил Песков, там обсудят вопросы электрогенерации региона. Также представитель Кремля сообщил, что в рамках форума запланированы встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и другими главами российских территорий. Вице-премьер Юрий Трутнев в формате видеоконференции представит новые инвестиционные проекты и территории опережающего развития.
