Песков: Мерц допустил много нехороших высказываний про Путина

Песков осудил Мерца за его высказывания о России и Путине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последние часы сделал множество негативных высказываний в адрес президента России Владимира Путина, его мнение нельзя воспринимать всерьез. С таким мнением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в адрес нашего президента, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сообщил Песков, отвечая на вопрос корреспондентов. Интервью с пресс-секретарем российского лидера опубликовал журналист кремлевского пула Александра Юнашева в своем telegram-канале.

Ранее Мерц заявил, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине. Также он призвал к экономическому истощению России. На последнее предложение канцлера уже емко и колко ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

