ЕКАД встал в глухую пробку из-за аварии с семью авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место аварии прибыли инспекторы ДПС
На место аварии прибыли инспекторы ДПС Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе Березовского вечером 5 сентября выстроилась огромная пробка из-за аварии с семью машинами. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Две „Газели“ зажали между собой легковушку Lada, авария очень сильная. Участок лучше проехать как-то иначе», — сказал собеседник. Затор растянулся на несколько километров.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что всего в аварию угодило семь автомобилей, пострадавших нет. На месте происшествия организовано реверсивное движение, работают инспекторы.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе Березовского вечером 5 сентября выстроилась огромная пробка из-за аварии с семью машинами. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Две „Газели“ зажали между собой легковушку Lada, авария очень сильная. Участок лучше проехать как-то иначе», — сказал собеседник. Затор растянулся на несколько километров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что всего в аварию угодило семь автомобилей, пострадавших нет. На месте происшествия организовано реверсивное движение, работают инспекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...