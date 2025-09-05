На Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе Березовского вечером 5 сентября выстроилась огромная пробка из-за аварии с семью машинами. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Две „Газели“ зажали между собой легковушку Lada, авария очень сильная. Участок лучше проехать как-то иначе», — сказал собеседник. Затор растянулся на несколько километров.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что всего в аварию угодило семь автомобилей, пострадавших нет. На месте происшествия организовано реверсивное движение, работают инспекторы.
