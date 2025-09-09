Почти 30 тысяч человек создали инновационные игрушки для российских детей

В Москве завершился всероссийский фестиваль в Национальном центре «Россия», где подвели итоги конкурса «Родная игрушка». На него подали заявки почти 30 тысяч человек из всех 89 регионов страны, 3 тысячи идей подали сами дети. Первые тиражи игр и игрушек будут выпущены при поддержке технологических партнеров конкурса и появятся в детских магазинах и на маркетплейсах по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Ваши творческие замыслы и наработки призваны воспитывать у подрастающего поколения приверженность высоким духовно-нравственным, семейным идеалам и ценностям, развивать художественный вкус, научный, исследовательский дар, открывать для ребят яркие страницы истории и культуры нашей страны. Знаю, что многие из проектов посвящены героям специальной военной операции, ратным и трудовым свершениям выдающихся соотечественников, самобытным традициям народов России. Уверен, что участники всех этапов конкурса получили прекрасную возможность проявить свои таланты и способности», — отметил президент России Владимир Путин. Обращение российского лидера зачитал первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.
По информации организаторов, конкурс стал крупнейшей платформой для производителей и разработчиков игр, объединив педагогов, родителей, дизайнеров и инженеров из 89 регионов страны. Победителей выбирали сразу в нескольких номинациях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, техническая и технологическая игрушка, конструктор и сборная модель, мультимедийный проект. Оценку давали не только эксперты — педагоги, психологи и производители, но и семьи с детьми из сообщества «Родные-любимые» Движения Первых, которые тестировали игрушки на прочность и интерес.
«„Родная игрушка“ — это первый такой конкурс, который прошел по поручению президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей. Главное, за что я хочу сказать спасибо: каждый проект содержит частичку вашей души и сердца. Многие взрослые реализовывали свои детские мечты, и это особенно важно, потому что игрушка — в первую очередь про мечту. Создавая игрушки, вы не просто делаете подарок или дарите минутку радости — вы дарите мечту, а значит, будущее нашим детям», — отметил Сергей Кириенко.
Среди лучших проектов — плюшевые медведи «Мишки-профи» для профориентации, мультяшные герои «Маленькие герои», настольная стратегия «Воевода: Древняя Русь», образовательная система «РОБИ», а также мультимедийный проект «Буквогород». Победители получили памятные призы от представителей администрации президента, Общества «Знание», АНО «Институт развития интернета» и других партнеров конкурса.
Фестиваль сопровождала интерактивная выставка финалистов, мастер-классы для семей и отдельная экспозиция «Игры и игрушки Первых», где регионы представили уникальные символы своей малой родины. Победившие разработки будут запущены в производство при поддержке технологических партнеров и появятся в детских садах, школах и культурных учреждениях по всей стране.
Компании поддержали конкурс: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России. Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стал VK. Информационным партнером конкурса является телеканал «СОЛНЦЕ». Кроме того, конкурс поддерживают технологические партнеры, это такие производители, как «НОРДПЛАСТ», «СМОЛТОЙС», «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», «Степ Пазл», «Русский стиль», «Весна», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», «Мир хобби», ГК «Полесье», Играмир, Научные развлечения и ToyRoy.
