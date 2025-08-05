Власти Сургута готовят к реконструкции одну из ключевых городских автомагистралей

В Сургуте планируют масштабную реконструкцию улицы Игоря Киртбая на участке от проспекта Ленина до Югорского тракта. Работы начнутся после заключения муниципального контракта.
«Округ выделил финансирование на подготовку документации. В этом году мы планируем заключить контракт, чтобы в 2026 году приступить к реализации проекта», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.
Проект предусматривает по две полосы движения в каждую сторону, велодорожки, пешеходные тропинки и сокращение числа светофоров. Ориентировочная стоимость — около одного миллиарда рублей.
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