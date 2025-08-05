Власти Сургута готовят к реконструкции одну из ключевых городских автомагистралей

Власти Сургута готовят к реконструкции улицу Игоря Киртбая
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти планируют реконструкцию улицы Игоря Киртбая
Власти планируют реконструкцию улицы Игоря Киртбая Фото:

В Сургуте планируют масштабную реконструкцию улицы Игоря Киртбая на участке от проспекта Ленина до Югорского тракта. Работы начнутся после заключения муниципального контракта.

«Округ выделил финансирование на подготовку документации. В этом году мы планируем заключить контракт, чтобы в 2026 году приступить к реализации проекта», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Проект предусматривает по две полосы движения в каждую сторону, велодорожки, пешеходные тропинки и сокращение числа светофоров. Ориентировочная стоимость — около одного миллиарда рублей.

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В Сургуте планируют масштабную реконструкцию улицы Игоря Киртбая на участке от проспекта Ленина до Югорского тракта. Работы начнутся после заключения муниципального контракта. «Округ выделил финансирование на подготовку документации. В этом году мы планируем заключить контракт, чтобы в 2026 году приступить к реализации проекта», — сообщил URA.RU заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. Проект предусматривает по две полосы движения в каждую сторону, велодорожки, пешеходные тропинки и сокращение числа светофоров. Ориентировочная стоимость — около одного миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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