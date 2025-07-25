Мэру Киева Кличко грозит уголовное дело

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Виталию Кличко грозит уголовное дело из-за его высказываний, сообщили в Верховной Раде
Виталию Кличко грозит уголовное дело из-за его высказываний, сообщили в Верховной Раде Фото:

Против мэра Киева Виталия Кличко готовится уголовное дело на Украине. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко (генеральный прокурор Украины — прим. URA.RU) их подпишет», — заявила Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизявеву. Помимо Кличко, уголовное дело готовится против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Уголовное дело против Виталия Кличко готовится из-за его заявлений по поводу работы руководства Украины. По его словам, оно слишком сильно стремится к централизации власти, а также Кличко высказывал недовольство по поводу попыткок давления на граждан, массовых обысках и возбуждении уголовных дел без причин.

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Против мэра Киева Виталия Кличко готовится уголовное дело на Украине. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. «Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко (генеральный прокурор Украины — прим. URA.RU) их подпишет», — заявила Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизявеву. Помимо Кличко, уголовное дело готовится против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Уголовное дело против Виталия Кличко готовится из-за его заявлений по поводу работы руководства Украины. По его словам, оно слишком сильно стремится к централизации власти, а также Кличко высказывал недовольство по поводу попыткок давления на граждан, массовых обысках и возбуждении уголовных дел без причин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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