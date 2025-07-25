Мэру Киева Кличко грозит уголовное дело

Против мэра Киева Виталия Кличко готовится уголовное дело на Украине. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко (генеральный прокурор Украины — прим. URA.RU) их подпишет», — заявила Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизявеву. Помимо Кличко, уголовное дело готовится против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Уголовное дело против Виталия Кличко готовится из-за его заявлений по поводу работы руководства Украины. По его словам, оно слишком сильно стремится к централизации власти, а также Кличко высказывал недовольство по поводу попыткок давления на граждан, массовых обысках и возбуждении уголовных дел без причин.
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