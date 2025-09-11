Как свердловские школьники будут пересдавать ОГЭ в день выборов

Пересдача основного государственного экзамена (ОГЭ) для свердловских школьников выпадает на 12 сентября — первый день выборов губернатора региона. Как рассказала URA.RU министр образования Светлана Тренихина, несмотря на проведение голосования, в школах созданы все условия для сдачи экзаменов.
«Всего по области действует 48 таких пунктов, все они располагаются в школах. Необходимые условия созданы. Ребята знают, где будет проходить пересдача. Школы их информируют в обязательном порядке», — рассказала Тренихина в беседе с корреспондентом агентства.
В пятницу «двоечники» будут пересдавать иностранные языки, информатику, литературу, обществознание и химию. Пересдачи начались со 2 сентября — тогда школьники сдавали математику. 5 сентября прошел повторный экзамен по русскому языку, 9 числа пересдавали биологию, географию, историю и физику. Также предусмотрены дополнительные резервные дни 17-19, 22 и 23 сентября.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. В регионе будет работать порядка 2,5 тысяч избирательных участков. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
