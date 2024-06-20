Япония замораживает активы челябинского тракторного завода

21 июня 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

На предприятии выпускают моторы для танков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония объявила санкции против ООО «Челябинский тракторный завод» («ЧТЗ-Уралтрак»), который входит в состав концерна «Уралвагонзавод». В качестве мер санкционного давления на предприятие недружественная страна заявила о заморозке активов предприятия. Это следует из списка, опубликованного на сайте японского МИДа. «Прилагается список юридических и физических лиц в Российской Федерации, в отношении которых применяются такие меры, как замораживание активов. В список компании попадает ООО „Челябинский тракторный завод“», — говорится в документе. В новый санкционный список Японии попали 11 российских граждан и 42 высокотехнологичных компаний, чья продукция обеспечивает российский ОПК. В этот перечень, помимо «ЧТЗ-Уралтрак», попали предприятия и руководители «Тактического ракетного вооружения», «Уралвагонзавода», авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российского федерального ядерного центра, завода имени В. А. Дегтярева и ряда других заводов. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси подтвердил, что правительство одобрило введение мер в отношении компаний из России по заморозке активов и запрету на экспорт. Он объяснил это тем, что эти предприятия «имеют отношение к обходу санкций». Губернатор области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок «ЧТЗ- Уралтрак» для увеличения выпуска форсированных дизельных двигателей. Это часть проекта позволяет в разы увеличить производство форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония объявила санкции против ООО «Челябинский тракторный завод» («ЧТЗ-Уралтрак»), который входит в состав концерна «Уралвагонзавод». В качестве мер санкционного давления на предприятие недружественная страна заявила о заморозке активов предприятия. Это следует из списка, опубликованного на сайте японского МИДа. «Прилагается список юридических и физических лиц в Российской Федерации, в отношении которых применяются такие меры, как замораживание активов. В список компании попадает ООО „Челябинский тракторный завод“», — говорится в документе. В новый санкционный список Японии попали 11 российских граждан и 42 высокотехнологичных компаний, чья продукция обеспечивает российский ОПК. В этот перечень, помимо «ЧТЗ-Уралтрак», попали предприятия и руководители «Тактического ракетного вооружения», «Уралвагонзавода», авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российского федерального ядерного центра, завода имени В. А. Дегтярева и ряда других заводов. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси подтвердил, что правительство одобрило введение мер в отношении компаний из России по заморозке активов и запрету на экспорт. Он объяснил это тем, что эти предприятия «имеют отношение к обходу санкций». Губернатор области Алексей Текслер и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов 1 февраля открыли новый производственный участок «ЧТЗ- Уралтрак» для увеличения выпуска форсированных дизельных двигателей. Это часть проекта позволяет в разы увеличить производство форсированных моторов для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».