Челябинские предприятия попали под новые санкции Японии

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Япония ввела ограничения на работу челябинских заводов
Япония ввела ограничения на работу челябинских заводов Фото:

Три предприятия Челябинской области попали под экономические санкции Японии. Как следует из решения кабинета министров страны, ограничения связаны с ситуацией вокруг Украины.

«Под новые санкции попали челябинские АО „Специальное конструкторское бюро ‚Турбина‘“, АО „Научно-производственное объединение ‚Электромашина‘“ и миасское АО „Научно-производственное объединение электромеханики“. Также в список включен генеральный директор НПО „Электромашина“ Игорь Афанасьев», — сообщил «Коммерсант».

Санкции введены в отношении 29 юридических, 11 физических лиц и трех банков. Как следует из текста официального сайта японского МИДа, меры направлены на подрыв промышленной мощи РФ.

В июле 2022 года под японские санкции попала озерская компания «УПИИ ВНИПИЭТ». Затем пришел черед верхнеуфалейского завода «Уралэлемент», в отношении которого были введены ограничения летом 2023 года. В декабре того же года было объявлено о санкциях в отношении автозавода «Урал».

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Три предприятия Челябинской области попали под экономические санкции Японии. Как следует из решения кабинета министров страны, ограничения связаны с ситуацией вокруг Украины. «Под новые санкции попали челябинские АО „Специальное конструкторское бюро ‚Турбина‘“, АО „Научно-производственное объединение ‚Электромашина‘“ и миасское АО „Научно-производственное объединение электромеханики“. Также в список включен генеральный директор НПО „Электромашина“ Игорь Афанасьев», — сообщил «Коммерсант». Санкции введены в отношении 29 юридических, 11 физических лиц и трех банков. Как следует из текста официального сайта японского МИДа, меры направлены на подрыв промышленной мощи РФ. В июле 2022 года под японские санкции попала озерская компания «УПИИ ВНИПИЭТ». Затем пришел черед верхнеуфалейского завода «Уралэлемент», в отношении которого были введены ограничения летом 2023 года. В декабре того же года было объявлено о санкциях в отношении автозавода «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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