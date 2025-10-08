Обвинения, выдвинутые канцлером Германии Фридрихом Мерцем в адрес России в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами являются безосновательными. Такое заявление сделал представитель республиканской оппозиции Тино Хрупалла.
«Как Мерц вообще пришел к такому предположению? Пресс-секретарь Кремля эти обвинения отверг, и факты, по крайней мере на данный момент, говорят в его пользу», — передает слова Хрупаллы газета «Известия». Политик также раскритиковал подход канцлера к ситуации, указав, что вместо предоставления четких разъяснений Мерц предпочел раздувать истерию и выдвигать в адрес Москвы обвинения, не подкрепленные какими-либо доказательствами. По мнению Хрупаллы, такая позиция не способствует конструктивному разрешению вопроса.
Ранее Фридрих Мерц заявлял об обнаружении разведывательных дронов над территорией Германии, назвав эту ситуацию серьезной угрозой. Однако, как прокомментировал представитель Кремля, многие европейские политики часто бездоказательно приписывают России причастность к различным инцидентам с беспилотниками, что вызывает недоумение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.