В ФРГ жестко раскритиковали Мерца за его нападки на Россию

Лидер оппозиции ФРГ Хрупалла: обвинения Мерца в адрес РФ из-за БПЛА беспочвенны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Позиция Мерца безосновательна, заявил Хрупалла
Позиция Мерца безосновательна, заявил Хрупалла Фото:

Обвинения, выдвинутые канцлером Германии Фридрихом Мерцем в адрес России в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами являются безосновательными. Такое заявление сделал представитель республиканской оппозиции Тино Хрупалла.

«Как Мерц вообще пришел к такому предположению? Пресс-секретарь Кремля эти обвинения отверг, и факты, по крайней мере на данный момент, говорят в его пользу», — передает слова Хрупаллы газета «Известия». Политик также раскритиковал подход канцлера к ситуации, указав, что вместо предоставления четких разъяснений Мерц предпочел раздувать истерию и выдвигать в адрес Москвы обвинения, не подкрепленные какими-либо доказательствами. По мнению Хрупаллы, такая позиция не способствует конструктивному разрешению вопроса.

Ранее Фридрих Мерц заявлял об обнаружении разведывательных дронов над территорией Германии, назвав эту ситуацию серьезной угрозой. Однако, как прокомментировал представитель Кремля, многие европейские политики часто бездоказательно приписывают России причастность к различным инцидентам с беспилотниками, что вызывает недоумение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинения, выдвинутые канцлером Германии Фридрихом Мерцем в адрес России в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами являются безосновательными. Такое заявление сделал представитель республиканской оппозиции Тино Хрупалла. «Как Мерц вообще пришел к такому предположению? Пресс-секретарь Кремля эти обвинения отверг, и факты, по крайней мере на данный момент, говорят в его пользу», — передает слова Хрупаллы газета «Известия». Политик также раскритиковал подход канцлера к ситуации, указав, что вместо предоставления четких разъяснений Мерц предпочел раздувать истерию и выдвигать в адрес Москвы обвинения, не подкрепленные какими-либо доказательствами. По мнению Хрупаллы, такая позиция не способствует конструктивному разрешению вопроса. Ранее Фридрих Мерц заявлял об обнаружении разведывательных дронов над территорией Германии, назвав эту ситуацию серьезной угрозой. Однако, как прокомментировал представитель Кремля, многие европейские политики часто бездоказательно приписывают России причастность к различным инцидентам с беспилотниками, что вызывает недоумение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...