Симоньян ответила на вопрос, когда закончится СВО на Украине

Симоньян: мир на Украине настанет, когда США перестанут помогать ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если США не будет поставлять оружие, то СВО закончится за две недели
Если США не будет поставлять оружие, то СВО закончится за две недели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мир на Украине напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов по поставкам оружия Киеву. Такое мнение высказала Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать — и все», — подчеркнула Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

Симоньян также напомнила в эфире о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она отметила, что именно действия американской стороны оказывают решающее влияние на ход событий в зоне конфликта.

Ранее против продолжения финансирования Украины выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна, заявив, что американская военная помощь уходит на черный рынок, а президент Украины Владимир Зеленский был замечен в неуважении к американским властям. Она также призвала Киев заключить мирное соглашение с Россией, отмечая, что дальнейшее противостояние лишь усугубляет кризис в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мир на Украине напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов по поставкам оружия Киеву. Такое мнение высказала Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать — и все», — подчеркнула Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ. Симоньян также напомнила в эфире о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Она отметила, что именно действия американской стороны оказывают решающее влияние на ход событий в зоне конфликта. Ранее против продолжения финансирования Украины выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна, заявив, что американская военная помощь уходит на черный рынок, а президент Украины Владимир Зеленский был замечен в неуважении к американским властям. Она также призвала Киев заключить мирное соглашение с Россией, отмечая, что дальнейшее противостояние лишь усугубляет кризис в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...