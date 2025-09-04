В расселенном доме, расположенном на улице Блюхера в Челябинске, вспыхнул пожар. Возгорание произошло на втором этаже, и огонь охватил кровлю двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Для ликвидации огня на место происшествия были направлены 20 сотрудников и 6 единиц техники челябинского пожарно-спасательного гарнизона. К настоящему моменту пожар локализован на площади 180 квадратных метров», — отмечают в ведомстве.
URA.RU публикует кадры охваченного огнем здания. В настоящее время огнеборцы ликвидируют открытое горение. Причины возгорания будут установлены специалистами отдела дознания. По предварительным данным, пострадавших нет.
