В Челябинске вспыхнул расселенный барак. Фото, видео

По предварительным данным, в огне расселенного дома в Челябинске, никто не погиб
По предварительным данным, в огне расселенного дома в Челябинске, никто не погиб

В расселенном доме, расположенном на улице Блюхера в Челябинске, вспыхнул пожар. Возгорание произошло на втором этаже, и огонь охватил кровлю двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Для ликвидации огня на место происшествия были направлены 20 сотрудников и 6 единиц техники челябинского пожарно-спасательного гарнизона. К настоящему моменту пожар локализован на площади 180 квадратных метров», — отмечают в ведомстве.

URA.RU публикует кадры охваченного огнем здания. В настоящее время огнеборцы ликвидируют открытое горение. Причины возгорания будут установлены специалистами отдела дознания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

