Раскрыто, как Чехия скрывает свое сотрудничество с Россией

Чехия маскирует российских туристов из-за антироссийских санкций
Чехия начала выдавать россиянам визы
Чехия начала выдавать россиянам визы Фото:

Чешские власти начали выдавать россиянам визы с формулировкой «посещение» вместо «туризм», чтобы не терять доходы от туристов на фоне антироссийских санкций ЕС. Об этом пишет SHOT.

«Главное — не указывать „туризм“ целью поездки», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что чешские консульства и визовые центры сопровождают заявителей, помогая подготовить необходимые документы для получения визы с соответствующей пометкой.

В сообщении уточняется, что для успешного получения такой визы требуется заграничный паспорт сроком на 10 лет. После подачи документов через рекомендованный визовый центр, россияне получают приглашение от случайного гражданина Чехии, а виза оформляется с пометкой Navsteva. Юридически такая виза не отличается от туристической и позволяет свободно въезжать в страну. На границе в аэропорту Праги пограничники интересуются маршрутом путешествия, но при наличии всех документов пропускают россиян без дополнительных вопросов.

В последние месяцы отмечается рост числа поездок россиян в Чехию, но в настоящее время их визиты скрываются местными властями. По минимальным оценкам, с 2022 года отказ от российских туристов обошелся Чешской Республике в сумму от 195 до почти 200 миллионов евро. Из-за этого чешские органы стали активнее оформлять так называемые «маскировочные» визы для граждан России.

