Депздрав ХМАО рассказал о состоянии госпитализированных с признаками ботулизма

Больные с признаками ботулизма из ХМАО находятся под наблюдением врачей
В Югре семейная пара госпитализирована с симптомами отравления продуктами, содержащими ботулотоксин. По предварительным данным, причиной могли стать консервы домашнего производства.
«Состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что пенсионеры из ХМАО попали в больницу с признаками ботулизма. Диагноз уточняется.
