Депздрав ХМАО рассказал о состоянии госпитализированных с признаками ботулизма

Жители ХМАО, попавшие в больницу с признаками ботулизма, в стабильном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больные с признаками ботулизма из ХМАО находятся под наблюдением врачей
Больные с признаками ботулизма из ХМАО находятся под наблюдением врачей Фото:

В Югре семейная пара госпитализирована с симптомами отравления продуктами, содержащими ботулотоксин. По предварительным данным, причиной могли стать консервы домашнего производства.

«Состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что пенсионеры из ХМАО попали в больницу с признаками ботулизма. Диагноз уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре семейная пара госпитализирована с симптомами отравления продуктами, содержащими ботулотоксин. По предварительным данным, причиной могли стать консервы домашнего производства. «Состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. Ранее URA.RU писало, что пенсионеры из ХМАО попали в больницу с признаками ботулизма. Диагноз уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...