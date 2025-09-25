В ХМАО запускают регулярные авиарейсы в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят регулярный авиарейс
Между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят регулярный авиарейс Фото:

С 7 ноября 2025 года между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят прямое авиасообщение. Самолеты будут летать раз в неделю по пятницам, сообщил авиаперевозчик.

«„РусЛайн“ с 7 ноября 2025 года запускает регулярные рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам», — уточнила компания на официальном сайте.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Регулярные рейсы будут летать до 26 декабря 2025 года.

Расписание (местное время):

  • Ханты-Мансийск – Челябинск: пятница, вылет 12:15, прилет 13:55;
  • Челябинск – Ханты-Мансийск: пятница, вылет 14:40, прилет 16:15.

Ранее URA.RU писало, что в октябре 2025 года самолеты станут чаще летать между Ханты-Мансийском и Казанью. В расписание добавят третий еженедельный рейс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 7 ноября 2025 года между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят прямое авиасообщение. Самолеты будут летать раз в неделю по пятницам, сообщил авиаперевозчик. «„РусЛайн“ с 7 ноября 2025 года запускает регулярные рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам», — уточнила компания на официальном сайте. Время в пути составит 1 час 40 минут. Регулярные рейсы будут летать до 26 декабря 2025 года. Расписание (местное время): Ранее URA.RU писало, что в октябре 2025 года самолеты станут чаще летать между Ханты-Мансийском и Казанью. В расписание добавят третий еженедельный рейс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...