В ХМАО запускают регулярные авиарейсы в Челябинск

С 7 ноября 2025 года между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят прямое авиасообщение. Самолеты будут летать раз в неделю по пятницам, сообщил авиаперевозчик.
«„РусЛайн“ с 7 ноября 2025 года запускает регулярные рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам», — уточнила компания на официальном сайте.
Время в пути составит 1 час 40 минут. Регулярные рейсы будут летать до 26 декабря 2025 года.
Расписание (местное время):
- Ханты-Мансийск – Челябинск: пятница, вылет 12:15, прилет 13:55;
- Челябинск – Ханты-Мансийск: пятница, вылет 14:40, прилет 16:15.
Ранее URA.RU писало, что в октябре 2025 года самолеты станут чаще летать между Ханты-Мансийском и Казанью. В расписание добавят третий еженедельный рейс.
