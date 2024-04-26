26 апреля 2024

В ХМАО сократится время ожидания общественного транспорта для горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставочная техника на площади Ленина к приезду Силуанова Антона. Курган, новые автобусы, автобусы
В округе утвердили программу развития транспортной инфраструктуры Фото:

В ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры»

«Правительство округа утвердило комплексную программу развития транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, воздушному и водному. По сути новый документ — систематизация уже запущенных процессов, включение их в общую стратегию. Поэтому реализация программы не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета, но сформирует четкий смысловой каркас преобразований и оценки результатов», — написало в сообщении.

Сокращение ожидания автобусов

В регионе будет работать быстрый и экологичный общественный автотранспорт. Ожидание автобуса сократится с 40 до 15 минут благодаря поэтапной закупке новых автобусов.

Сокращения времени передвижения по трассам

Программа предусматривает увеличение протяженности автомобильных и железных дорог. Это в конечном счете сократит время передвижения по межмуниципальным и межрегиональным трассам.

Вокзалы и аэропорты

В рамках программы модернизируют, реконструируют и построят вокзалы и аэропорты. Отмечается, что будут созданы современные объекты.

Транспортное сообщение в труднодоступные районы

Жители труднодоступных районов ХМАО получат более удобное транспортное сообщение. Это сделают благодаря приобретению современных пассажирских судов и плавучих стоечных понтонов.

Теплые павильоны

В регионе создадут комфортное пространство для ожидания общественного транспорта. На остановках появятся теплые павильоны, где можно будет укрыться от непогоды.

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В ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры» «Правительство округа утвердило комплексную программу развития транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, воздушному и водному. По сути новый документ — систематизация уже запущенных процессов, включение их в общую стратегию. Поэтому реализация программы не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета, но сформирует четкий смысловой каркас преобразований и оценки результатов», — написало в сообщении. В регионе будет работать быстрый и экологичный общественный автотранспорт. Ожидание автобуса сократится с 40 до 15 минут благодаря поэтапной закупке новых автобусов. Программа предусматривает увеличение протяженности автомобильных и железных дорог. Это в конечном счете сократит время передвижения по межмуниципальным и межрегиональным трассам. В рамках программы модернизируют, реконструируют и построят вокзалы и аэропорты. Отмечается, что будут созданы современные объекты. Жители труднодоступных районов ХМАО получат более удобное транспортное сообщение. Это сделают благодаря приобретению современных пассажирских судов и плавучих стоечных понтонов. В регионе создадут комфортное пространство для ожидания общественного транспорта. На остановках появятся теплые павильоны, где можно будет укрыться от непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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