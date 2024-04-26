В ХМАО сократится время ожидания общественного транспорта для горожан

В ХМАО разработали комплексную программу, которая улучшит транспортную инфраструктуру регионе. В частности, ожидание автобусов сократится с 40 до 15 минут благодаря закупке новых автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Стройкомплекс Югры»
«Правительство округа утвердило комплексную программу развития транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, воздушному и водному. По сути новый документ — систематизация уже запущенных процессов, включение их в общую стратегию. Поэтому реализация программы не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета, но сформирует четкий смысловой каркас преобразований и оценки результатов», — написало в сообщении.
Сокращение ожидания автобусов
В регионе будет работать быстрый и экологичный общественный автотранспорт. Ожидание автобуса сократится с 40 до 15 минут благодаря поэтапной закупке новых автобусов.
Сокращения времени передвижения по трассам
Программа предусматривает увеличение протяженности автомобильных и железных дорог. Это в конечном счете сократит время передвижения по межмуниципальным и межрегиональным трассам.
Вокзалы и аэропорты
В рамках программы модернизируют, реконструируют и построят вокзалы и аэропорты. Отмечается, что будут созданы современные объекты.
Транспортное сообщение в труднодоступные районы
Жители труднодоступных районов ХМАО получат более удобное транспортное сообщение. Это сделают благодаря приобретению современных пассажирских судов и плавучих стоечных понтонов.
Теплые павильоны
В регионе создадут комфортное пространство для ожидания общественного транспорта. На остановках появятся теплые павильоны, где можно будет укрыться от непогоды.
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