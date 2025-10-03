Путин наградил учителей участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил учителей с наступающим праздником
Путин поздравил учителей с наступающим праздником Фото:

Президент России Владимир Путин вручил медали российским педагогам в церемонии награждения учителей участников СВО в концертном зале «Сириус». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Всего российский лидер наградил девятерых педагогов. Среди них — Олег Плесовских, Елена Заводова, Александра Коликова, Светлана Степанова, Татьяна Тимкина, Иван Тесля, Вячеслав Иванов, Светлана Магера и Зоя Никитина.

Плесовских Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Олег Леонидович работает учителем истории в Ильинской средней общеобразовательной школе Тюменской области. Плесовских является наставником Героя России Жумабая Раизова и старшего лейтенанта Виктора Квасова. Воспитанники благодарят своего педагога и тренера за самоотдачу и призвание. Под его руководством они стали собраннее, увереннее, научились работать в команде и помогать другим.

Кроме того, московский педагог химии и биологии Елена Заводова получила награду за наставничество. Елена Борисовна активно использует цифровые ресурсы, руководит олимпиадным движением и развивает в школе научно-исследовательскую и патриотическую работу. Среди ее выпускников — участник СВО, гвардии капитан Роман Гришин. Воспитанники Заводской отмечают, что заложенные уверенность, верность товарищам и несгибаемое мужество стали моральным стержнем и основой, позволившей выстоять в дальнейшем.

Также президент России наградил за наставничество учителя из Рязанской области Александру Коликову. Александра Ивановна — педагог с многолетним стажем, осуществившая 10 выпусков. Яркий пример ее успеха — воспитанник, гвардии майор Денис Диденко, награжденный орденом Мужества. Коликова активно сотрудничает с военными и музейными организациями, курирует движение «Орлята России», а ее ученики участвуют в волонтерских акциях в поддержку участников СВО. Ученики Александры Ивановны говорят, что она научила их упорству, трудолюбию о ответственности.

Светлана Степанова - учитель русского языка и литературы
Светлана Степанова - учитель русского языка и литературы
Фото:

Награду за наставничество получила и педагог русского языка и литературы из Пензенской области Светлана Степанова. Под руководством Светланы Константиновны ученики становились призерами престижных конкурсов, таких как «Русский медвежонок», «Буслаевские чтения» и Всероссийская олимпиада «Звезда». Особое внимание Степанова уделяла гражданско-патриотическому воспитанию. Яркий пример ее успеха — воспитанник Артем Николаев, штурман боевого вертолета, кавалер ордена Мужества. Воспитанники Светланы Константиновны отмечают, что она помогла им выбрать жизненный путь, поддерживала в сложных ситуациях и научила важным урокам.

За наставничество Путин также наградил учителя из Омской области Татьяну Тимкину. Татьяна Михайловна была наставником подполковника Николая Сергиенко. С 2022 года, как активный член ветеранской организации Омской области, она укрепила связи между поколениями. По ее инициативе реализуются проекты: «Ветеран живет рядом», «Мастерская поколений», спартакиады, а также встречи и круглые столы по патриотическому воспитанию.

Педагог истории и обществознания из Амурской области Иван Тесля тоже был награжден за наставничество. С 2012 года Иван Владимирович руководит военно-патриотическим клубом «Витязь», воспитанники которого регулярно занимают призовые места на конкурсах и участвуют в патриотических акциях. Среди его выпускников — семь офицеров ВС РФ, шесть офицеров МВД, пять сотрудников МЧС и 10 учителей. Один из воспитанников, Алексей Переверзев, был награжден за участие в СВО орденом Мужества посмертно.

Педагог из Приморского края Вячеслав Иванов получил награду «Заслуженный работник физической культуры РФ». Вячеслав Юрьевич был наставником Героя России Сергея Кузьминчука. С 2005 года Иванов руководит спортивной школой «Бастион» во Владивостоке, где 719 воспитанников занимаются пятью видами спорта.

Заслуженным учителем РФ стала педагог русского языка и литературы из Псковской области Светлана Магера. С 2008 года Светлана Ивановна руководит литературным клубом «Геликон», воспитанники которого регулярно побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Магера — наставник старшего лейтенанта медицинской службы Марии Мусатовой

Зоя Никитина - учитель химии
Зоя Никитина - учитель химии
Фото:

Кроме того, награду «Заслуженный учитель РФ» получила педагог химии и Ленинградской области Зоя Никитина. Ученики Зои Анатольевны сдают ЕГЭ лучше среднерегиональных показателей, становятся призерами олимпиад и научных конференций. Никитина делится опытом на районных семинарах и ранее была экспертом региональной комиссии ЕГЭ. Среди ее выпускников — успешные люди, такие как майор Антон Шорохов, работающий в администрации президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин вручил медали российским педагогам в церемонии награждения учителей участников СВО в концертном зале «Сириус». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Всего российский лидер наградил девятерых педагогов. Среди них — Олег Плесовских, Елена Заводова, Александра Коликова, Светлана Степанова, Татьяна Тимкина, Иван Тесля, Вячеслав Иванов, Светлана Магера и Зоя Никитина. Плесовских Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Олег Леонидович работает учителем истории в Ильинской средней общеобразовательной школе Тюменской области. Плесовских является наставником Героя России Жумабая Раизова и старшего лейтенанта Виктора Квасова. Воспитанники благодарят своего педагога и тренера за самоотдачу и призвание. Под его руководством они стали собраннее, увереннее, научились работать в команде и помогать другим. Кроме того, московский педагог химии и биологии Елена Заводова получила награду за наставничество. Елена Борисовна активно использует цифровые ресурсы, руководит олимпиадным движением и развивает в школе научно-исследовательскую и патриотическую работу. Среди ее выпускников — участник СВО, гвардии капитан Роман Гришин. Воспитанники Заводской отмечают, что заложенные уверенность, верность товарищам и несгибаемое мужество стали моральным стержнем и основой, позволившей выстоять в дальнейшем. Также президент России наградил за наставничество учителя из Рязанской области Александру Коликову. Александра Ивановна — педагог с многолетним стажем, осуществившая 10 выпусков. Яркий пример ее успеха — воспитанник, гвардии майор Денис Диденко, награжденный орденом Мужества. Коликова активно сотрудничает с военными и музейными организациями, курирует движение «Орлята России», а ее ученики участвуют в волонтерских акциях в поддержку участников СВО. Ученики Александры Ивановны говорят, что она научила их упорству, трудолюбию о ответственности. Награду за наставничество получила и педагог русского языка и литературы из Пензенской области Светлана Степанова. Под руководством Светланы Константиновны ученики становились призерами престижных конкурсов, таких как «Русский медвежонок», «Буслаевские чтения» и Всероссийская олимпиада «Звезда». Особое внимание Степанова уделяла гражданско-патриотическому воспитанию. Яркий пример ее успеха — воспитанник Артем Николаев, штурман боевого вертолета, кавалер ордена Мужества. Воспитанники Светланы Константиновны отмечают, что она помогла им выбрать жизненный путь, поддерживала в сложных ситуациях и научила важным урокам. За наставничество Путин также наградил учителя из Омской области Татьяну Тимкину. Татьяна Михайловна была наставником подполковника Николая Сергиенко. С 2022 года, как активный член ветеранской организации Омской области, она укрепила связи между поколениями. По ее инициативе реализуются проекты: «Ветеран живет рядом», «Мастерская поколений», спартакиады, а также встречи и круглые столы по патриотическому воспитанию. Педагог истории и обществознания из Амурской области Иван Тесля тоже был награжден за наставничество. С 2012 года Иван Владимирович руководит военно-патриотическим клубом «Витязь», воспитанники которого регулярно занимают призовые места на конкурсах и участвуют в патриотических акциях. Среди его выпускников — семь офицеров ВС РФ, шесть офицеров МВД, пять сотрудников МЧС и 10 учителей. Один из воспитанников, Алексей Переверзев, был награжден за участие в СВО орденом Мужества посмертно. Педагог из Приморского края Вячеслав Иванов получил награду «Заслуженный работник физической культуры РФ». Вячеслав Юрьевич был наставником Героя России Сергея Кузьминчука. С 2005 года Иванов руководит спортивной школой «Бастион» во Владивостоке, где 719 воспитанников занимаются пятью видами спорта. Заслуженным учителем РФ стала педагог русского языка и литературы из Псковской области Светлана Магера. С 2008 года Светлана Ивановна руководит литературным клубом «Геликон», воспитанники которого регулярно побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Магера — наставник старшего лейтенанта медицинской службы Марии Мусатовой Кроме того, награду «Заслуженный учитель РФ» получила педагог химии и Ленинградской области Зоя Никитина. Ученики Зои Анатольевны сдают ЕГЭ лучше среднерегиональных показателей, становятся призерами олимпиад и научных конференций. Никитина делится опытом на районных семинарах и ранее была экспертом региональной комиссии ЕГЭ. Среди ее выпускников — успешные люди, такие как майор Антон Шорохов, работающий в администрации президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...