В России изменится порядок расчета больничных и декретных выплат

Минтруд России и Социальный фонд страны планируют изменить порядок расчета больничных и выплат пособий по беременности и родам для граждан, работающих у нескольких работодателей. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева.
«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтоб пособие было одно», — заявила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ). Ее слова приводит РБК. Она отметила, что будет логично сделать пособие единым, чтобы устранить несправедливость в отношении молодых матерей, которые трудятся на нескольких работах, а получают пособие только с учетом заработка по одному месту.
По ее словам, изменить текущую систему непросто, поскольку необходимо учесть все нюансы, чтобы не ухудшить положение людей. Один из рассматриваемых вариантов — выплата единого пособия с учетом суммирования двух баз по страховым взносам. Рассматриваются разные способы расчета пособия, например, по каждому работнику, если у него два работодателя. Пособие будет одно, но с учетом двух баз, чтобы человек не терял в расчетах. По ее словам, инициатива пока на стадии обсуждения.
По действующим правилам, если работник трудится на нескольких местах и за последние два года работал у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту. В противном случае пособие выплачивается только у одного страхователя по выбору работника. Сумма выплат рассчитывается из среднего заработка за два предыдущих года с установленными минимальными и максимальными пределами. Например, в 2025 году размеры пособия по беременности и родам за 140 дней составляют от 103,3 тысяч рублей до 794,3 тысяч рублей.
Ранее Социальный фонд России уже расширял меры поддержки беременных, в частности, для жен военнослужащих, проходящих службу по призыву или мобилизации, было введено единовременное пособие в размере 42 665 рублей. Также обсуждаются инициативы по изменению Трудового кодекса, предусматривающие дополнительные оплачиваемые отпуска для мужчин, чьи супруги находятся на поздних сроках беременности.
