В ХМАО заявки на проект «Герои Югры» подали 300 ветеранов СВО

В ХМАО завершился приём заявок на второй поток образовательного проекта для ветеранов боевых действий, участников СВО «Герои Югры». На проект поступило порядка 300 заявок, сообщает региональный департамент государственной службы.
«30 сентября завершился приём заявок на второй поток образовательного проекта для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции „Герои Югры“. На проект поступило порядка 300 заявок», — сообщили в ведомстве.
Проект предлагает бойцам практико?ориентированные курсы, наставничество, кейс?проектирование и поддержку при адаптации в гражданской службе. Первый поток обучения стартовал в декабре 2024 года, сейчас продолжают обучение 70 слушателей.
Ранее URA.RU сообщало, что проект «Герои Югры» направлен на трудоустройство и адаптацию участников специальной военной операции. Программа позволяет ветеранам применять полученные навыки на госслужбе и в подведомственных учреждениях правительства.
