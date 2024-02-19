Во власти Екатеринбурга задумались о системе распознавания лиц — как в Москве

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников на заседании предложил объединить уличные камеры видеонаблюдения в единую систему распознавания лиц. По его мнению, это бы существенно облегчило полицейским работу по поимке преступников.
«Уличные камеры нужно увязать в систему распознавания лиц, как в Москве. Начать можно было бы с Железнодорожного района», — цитирует Колесникова корреспондент URA.RU.
Замначальника УМВД Александр Кашигин, выступавший с докладом, идею одобрил и предложил включить в нее домофоны. «Даже если завести в единую систему все домофоны с видеокамерами, отработка [записей] позволит оперативно раскрывать преступления и правонарушения. Но есть моменты, которые может реализовать городская администрация, а есть и такие, что нельзя реализовать без участия органов областного и федерального уровня. Когда это увяжут в единый узел, система будет работать намного эффективнее», — отметил Кашигин.
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