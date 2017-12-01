Есть ли будущее у тюменского ретейла?

19:00 01 декабря 2017 0

Тюменцам нравится широкий ассортимент в гипермаркетах, но при этом они поддерживают местные продукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители тюменской торговли и производители поведали чиновникам о своих страхах из-за засилья федеральных торговых сетей на рынке и попросили совета. Возможные формы сотрудничества крупного ретейла с местным бизнесом обсудили 28 ноября на круглом столе с участием представителей всех заинтересованных сторон.

Предприниматели Тюмени растеряны и не готовы к быстрым изменениям на фоне активного развития крупных сетей в регионе. Об этом рассказали специалисты центра социального проектирования «Платформа» по итогам изучения тюменского потребительского рынка. Они пояснили, что пока местные товаропроизводители и сети держат выжидательную позицию, федеральные ретейлеры занимают рынок. Тюменский потребитель, хоть и ценит местное, все равно выбирает крупные гипермаркеты.

Как показывают результаты исследования, жители позитивно оценивают появление федеральных сетей в городе. В числе преимуществ респонденты назвали широкий ассортимент (63%), возможность сэкономить за счет более низких цен и акций (46%), увеличение рабочих мест (25%), комфорт (19%), хороший сервис (15%). Эти факторы оказывают значительное влияние на выбор места покупки продуктов. Так, около 80% тюменцев предпочитают сетевые магазины.

Фирсов: «Малый бизнес не подготовлен к конкуренции с федеральными сетями»

«В Тюмени пересеклось несколько серьезных групп интересов. Население, которое ориентировано на сети, видит в них ряд преимуществ, но при этом ценит тюменскую продукцию. Есть малый бизнес, который психологически не подготовлен к серьезным рыночным изменениям. Производители, не имеющие стратегических планов развития. Федеральные сети, отличающиеся агрессивной политикой внедрения в регион, с сильной конкуренцией между собой. Важная часть — региональная власть, которая, с одной стороны, заинтересована в крупном федеральном ретейле, с другой — поддерживает интересы местного бизнеса и местного производства», — отметил генеральный директор «Платформы» Алексей Фирсов.

По мнению директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, в сложившихся условиях в выигрыше останутся магазины у дома, а также производители с «местной изюминкой» — фирменной розницей, которые вполне могут стать партнерами крупных федеральных сетей, имеющих запрос на развитие сотрудничества.

Пантелеев считает, что малый бизнес нужно учить стратегически мыслить

«Проблема в том, что местные сети не имеют желания стратегически планировать, а у местных производителей низкая заинтересованность в сотрудничестве с розничными покупателями. Нужно проводить обучающие программы для ретейла и производителей, поскольку сейчас мы видим абсолютное непонимание сторон друг друга», — подчеркнул Пантелеев.

Причину «таяния» малого бизнеса тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло видит не столько в приходе сетей, сколько в установлении тотального контроля со стороны государства посредством ЕГАИС, введения онлайн-касс, чипирования некоторых видов товаров.

«Я ездила по всем муниципалитетам и слышала вопль наших предпринимателей, потому что уже где-то приходили сети, где-то новые изменения вводились. Но рынок не стоит на месте. Поэтому нужно находить золотую середину. Я считаю, что в новых условиях выживет только клиентоориентированный бизнес», — подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Директор филиала «КРиММ» Денис Медведев отметил, что, как производители, компания выступает за расширение сетей, а как владельцы фирменной розницы — против. Благодаря возможностям крупных сетей в гипермаркетах продукция тюменских производителей дешевле, чем в собственных точках продаж.

Каждая сторона на семинаре говорит об отсутствии необходимой поддержки малого бизнеса

О сложностях конкуренции на равных условиях говорил и сельский предприниматель Олег Сивков, который считает несправедливым ставить малые магазины на один уровень с федеральными сетями, поскольку последние находятся в заведомо более выгодном положении из-за большего оборота.

Президент областной Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин был весьма пессимистичен и предсказал скорое вымирание магазинов мелкой розницы из-за давления государства и отсутствия мер поддержки торговли на местном уровне. «У нас в регионе никаких мер поддержки не существует, ни преференций, ни субсидирования, ни помощи в выделении помещений и земли — ничего. Заниматься розницей невыгодно, слишком большая нагрузка на мелкий бизнес», — пояснил свою позицию Эдуард Абдуллин.

Хлебокомбинат Матюшкиной — пример, что с федеральными сетями можно найти общий язык

Сами же представители бизнеса не уверены в эффективности властных директив. «Я не понимаю, как можно директивно увеличить мелкую торговлю. Нужно создавать благоприятную среду для ее развития. Есть целый комплекс проблем: налоги, тарифы, штрафы, много всего. Но об этом, к сожалению, никто не говорит. У нас все сводится к тому, что «да, сети, никуда от этого не денешься, малая розница — ищите дополнительные формы выживания. Начиная говорить о сетях, мы можем выйти на множество вопросов, и они будут уже не к самим торговым сетям», — заявил президент Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли Владимир Панов.

Тему подхватил начальник управления и развития предпринимательства департамента инвестполитики региона Антон Машуков, отметив основное преимущество малого бизнеса — гибкость и инновационность. «Всегда были мелкие магазины и крупные сети. Были мелкие лавочники и Ост-Индийская компания, из-за которой фрустрировали сильнее нас, — подчеркнул Антон Машуков. — Поэтому малый бизнес должен предлагать что-то новое, адаптивно меняться. Поэтому конкуренцию с сетями нужно воспринимать условно, и она должна быть не на их поле. Там они победители. Тюменцы отмечали, что в малых магазинчиках им нравится сервис. Вот где нужно развиваться».

В ходе дискуссии некоторые предприниматели взяли на вооружение возможности интернета.

Например, компания по производству молочной продукции «Золотые луга» значительно увеличила продажи, открыв свои аккаунты в соцсетях.

Иллюстрацией положительного опыта сотрудничества крупного и малого бизнеса стал рассказ директора хлебокомбината Марины Матюшкиной о работе холдинга «Абсолют».

«Сотрудничество с крупными торговыми сетями — сложный процесс, — подчеркнула Матюшкина. — Однако нам удалось найти общий язык с одной из крупных федеральных сетей. Теперь наш хлеб можно купить в гипермаркете, а остатки товара возвращать хлебокомбинату не будут. В работе с федеральными сетями есть свои трудности, но договориться удается всегда. И ключевое слово здесь «договариваться».

Участники круглого стола в итоге сошлись на одном — требуется сотрудничество мелкого бизнеса и федеральных сеток. Осталось только договориться о выгодных для всех сторон условиях. Власть готова обеспечить конструктивный диалог между всеми участниками процесса и выступить его медиатором.