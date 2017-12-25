Комарова первой из глав УрФО вышла в онлайн. Что из этого получилось

22:47 25 декабря 2017 0

Наталье Комаровой удалось привлечь к своей онлайн-конференции 25 тысяч пользователей — это сравнимо с населением городов Советский или Покачи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Наталья Комарова и ее команда поставили новый рекорд по количеству просмотров в соцсетях в режиме онлайн. Конференцию с губернатором и молодежью смотрели 25 тысяч человек (в 2,5 раза больше, чем предыдущую трансляцию), общее количество просмотров составило 213 тысяч, цифра продолжает расти. Однако планы были амбициознее: пиарщики правительства обещали собрать у экранов во время прямого эфира 100 тысяч уникальных пользователей, а итоговое число просмотров довести до 400 тысяч. Эксперты «URA.RU» объяснили, что было сделано не так.

Компанию губернатору в телецентре Нижневартовска составили молодежные активисты Фото: пресс-центр правительства ХМАО

Онлайн-конференция транслировалась на нескольких площадках, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube. За два часа общения с молодежью Наталья Комарова успела обсудить порядка десяти проектов из более чем 240 предложенных активистами инициатив. Губернатор и активисты обсудили развитие массового спорта, киберспорта, интеллекутальных игр, добровольчества в ХМАО, проблемы в архитектуре Югры, и даже задали вопрос — как заставить молодежь оставаться в регионе? Губернатору также анонсировали социальный проект для детей: ребят из групп риска, а также инвалидов привлекают к занятиям художественной фотографией.

«К онлайн-трансляции подключились почти 24 тысячи человек, эта цифра продолжает расти — не все пользователи смогли быть онлайн в это время. В целом с момента анонса события общее количество просмотров постов в группе „Губернатор Онлайн“ — больше 213 тысяч. Обсуждение 243 общественных инициатив и проектов на этой площадке собрало 2 600 комментариев», — прокомментировали в региональном департаменте общественных связей.

Пиарщики губернатора Югры установили рекорд по просмотрам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Собеседник агентства, задействованный в организации конференции, отмечает, что 24 тысячи человек — это данные, просчитанные с помощью метрики «ВКонтакте». Сколько в реальности человек посмотрело мероприятие на всех использованных площадках (трансляцию вели популярные информационные агентства, телеканалы), сосчитать невозможно.

Одна из версий, почему заявленную планку в 100 тыс. зрителей достигнуть не удалось — в целом, чрезмерно позитивная повестка конференции. В комментариях в паблике «Губернатор Онлайн» высказывается критика — остро социальные темы затронуты не были. Член молодежного парламента ХМАО от ЛДПР Вадим Шамсутдинов отметил, что развлекательные проекты (а говорилось в основном про них) ориентированы больше на студенчество, тогда как людей старше 25 лет волнуют жилищные вопросы, трудоустройство и проблемы безопасности. Если бы звучали именно эти темы, то и количество уникалов могло быть больше.

Мигранты, религиозный экстремизм, угрозы терактов — эти темы на онлайн-конференции Комаровой не поднимались. Молодежь не предложила соответствующих проектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«В Югре остро стоит вопрос по субсидированию жилищных программ, тут могли быть какие-нибудь инициативы. Много людей не могут найти себе работу, можно организовать что-то типа банка вакансий на уровне округа, поскольку большинство молодых людей — мобильные и готовы к переездам. Я считаю, что вопросы безопасности стоят очень остро. Те же самые мигранты, они становятся заложниками сложившейся ситуации, и идут на крайние меры из-за безденежья, неуважения к себе, из-за того, что не могут найти жилье. Но это вопрос сложный, и одному человеку реализовать какой-то проект в этой сфере не под силу», — прокомментировал Вадим Шамсутдинов.

По мнению уральского политолога Анатолия Гагарина, для первого раза нужна была как раз позитивная повестка, которая позволила бы губернатору и его команде оценить все существующие риски. «К острым вопросам надо подходить вдумчиво, надо понимать, что говорить, и что предлагать. А когда накопится опыт, в перспективе предметом конференции могут стать вопросы, например, о противодействии радикальному исламизму. А сейчас важно, чтобы молодежь включалась в созидательные процессы. А мерилом не должно быть количество лайков. Хуже будет, если сначала придет много пользователей, а потом не придет никто. Главное —качество, тогда и количество просмотров будет выше», — отметил эксперт.

В команде Комаровой забыли про соцсети «Одноклассники» и и Facebook Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По оценке директора коммуникационного агентства Magic.Inc Платона Маматова, сама идея провести подобную пресс-конференцию заслуживает похвалы в адрес пиарщиков Комаровой — они экспериментируют с форматами, стараются следить за модными трендами в Интернете. Губернатор также не боится новых веяний, и старается общаться с молодежью на равных. Однако, эксперта смущает слишком высокая планка, поставленная организаторами. «25 тысяч просмотров — это тоже вполне себе результат, но на фоне заявленной планки он смотрится бледно. Некоторые даже как неудачу могут воспринять», — прокомментировал Платон Маматов.

Также Маматов указывает на комментарии. По его оценке, за некоторыми репликами отчетливо видны муниципальные служащие, использующие заштампованные формулировки. «Никто никогда от души не напишет „наши проекты будут проработаны и получат экспертную оценку“. Вот этот административный восторг несколько смазывает общее впечатление от акции», — прокомментировал Маматов. Директор коммуникационного агентства Magic.Inc также предложил использовать в будущем «Одноклассники» и Facebook, потенциальная аудитория которых вполне сравнима с «ВКонтакте».

Итоговые цифры онлайн-конференции — удачные, считает главный редактор информационного агентства «Молния» Антон Коробков-Землянский. Медиаэксперт также отмечает, что гонка за 100 тысячной аудиторией непосредственно в ходе онлайн действительно не имела смысла.

«Если говорить о цифре в 100 тысяч, это достаточно серьезно — это 7% жителей Югры. Столько человек не сможет бросить все дела и смотреть онлайн-конференцию. Это большая доля даже для федеральных телеканалов. 10-12% не каждое рейтинговое ток-шоу собирает. В данном случае мероприятие сложно назвать высокорейтинговым. Там никто не пел, не танцевал, не было скандалов. Организаторам следовало ставить более скромные цифры — на уровне 2-3% от общего населения и это уже хорошие показатели. Потом постфактум в видеозаписи смогут посмотреть еще люди, так что думаю, еще 30-40 тысяч просмотров у онлайн-конференции будет», — отметил Антон Коробков-Землянский.

Правительственные пиарщики намерены учесть удачный опыт общения с молодежью, и проводить подобные мероприятия на регулярной основе, отметили в окружном депсвязей. Более того, помимо паблика «Губернатор Онлайн» будет использоваться специальный сайт «губернаторонлайн.рф», как единая платформа для таких интерактивных форматов. Он будет запущен в ближайшее время.