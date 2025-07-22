В Москве состоялась церемония прощания с выдающимся российским режиссером Юрием Карой. В большом ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1 собрались родственники, друзья и близкие автора культовых фильмов «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война».
Проститься с Карой также пришли его соратники по цеху, многие из которых открыто выражали скорбь по поводу утраты талантливого человека. По словам режиссера Давида Шнейдерова, Юрий Кара отличался искренностью и справедливостью в общении с окружающими.
Уже к 10 утра к месту прощания начали прибывать известные деятели театра и кино, сотрудничавшие и лично знакомые с Юрием Карой, а также поклонники, пришедшие проводить режиссера в последний путь. Среди первых появился актер Виктор Раков, долгие годы друживший и работавший с Карой. Именно он сообщил, где будет захоронен режиссер.
Почтить память Юрия Кары пришли и его ученики. Режиссер преподавал и возглавлял мастерскую кинорежиссуры на Высших курсах кино и телевидения ВГИК.
Супруга и дочь Кары отказались от комментариев для прессы. Они безмолвно прошли в траурный зал, чтобы проститься с близким человеком наедине. В 12:20 семья покинула территорию больницы.
Похороны состоялись в 14:15 на Троекуровском кладбище. Могила режиссера была украшена красными и белыми розами, венками и церковными свечами. Рядом упокоен адвокат Владимир Маркин.
Режиссер Юрий Кара, автор первой российской экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», скончался 17 июля на 71-м году жизни в результате инфаркта. Этот инфаркт был не первым в жизни режиссера. Ранее Кара уже перенес два инфаркта, первый из которых произошел в прошлом году.
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