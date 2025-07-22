22 июля 2025

В Екатеринбурге продают квартиру, где один квадратный метр стоит миллион рублей. Фото

В Екатеринбурге продают квартиру за 120 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом, где находиться квартира, имеет огороженную территорию
Дом, где находиться квартира, имеет огороженную территорию Фото:

В центре Екатеринбурга продается трехкомнатная квартира с умным домом площадью 107 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Один квадратный метр стоит больше одного миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Планировка, в которой чувствуешь ритм современности: просторная кухня-гостиная 57 квадратных метров; две спальни — уединенные, светлые, с панорамой на улицу и во двор. Автоматическая гардеробная и два санузла, в которых свет включается сам, а риск протечек исключен. Умный дом, который работает за вас», — написано в объявлении. 

Квартира расположена на третьем этаже дома премиум-класса с закрытой территорией. По словам продавца, в каждой комнате установлено голосовое управление через помощницу «Алиса», а все инженерные системы, теплые полы и освещение синхронизированы между собой и управляются дистанционно. Жилье продается с мебелью и техникой. Цена за квадратный метр — 1,1 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга продается трехкомнатная квартира с умным домом площадью 107 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Один квадратный метр стоит больше одного миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Планировка, в которой чувствуешь ритм современности: просторная кухня-гостиная 57 квадратных метров; две спальни — уединенные, светлые, с панорамой на улицу и во двор. Автоматическая гардеробная и два санузла, в которых свет включается сам, а риск протечек исключен. Умный дом, который работает за вас», — написано в объявлении.  Квартира расположена на третьем этаже дома премиум-класса с закрытой территорией. По словам продавца, в каждой комнате установлено голосовое управление через помощницу «Алиса», а все инженерные системы, теплые полы и освещение синхронизированы между собой и управляются дистанционно. Жилье продается с мебелью и техникой. Цена за квадратный метр — 1,1 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...