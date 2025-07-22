В центре Екатеринбурга продается трехкомнатная квартира с умным домом площадью 107 квадратных метров за 120 миллионов рублей. Один квадратный метр стоит больше одного миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Планировка, в которой чувствуешь ритм современности: просторная кухня-гостиная 57 квадратных метров; две спальни — уединенные, светлые, с панорамой на улицу и во двор. Автоматическая гардеробная и два санузла, в которых свет включается сам, а риск протечек исключен. Умный дом, который работает за вас», — написано в объявлении.
Квартира расположена на третьем этаже дома премиум-класса с закрытой территорией. По словам продавца, в каждой комнате установлено голосовое управление через помощницу «Алиса», а все инженерные системы, теплые полы и освещение синхронизированы между собой и управляются дистанционно. Жилье продается с мебелью и техникой. Цена за квадратный метр — 1,1 миллиона рублей.
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