13:42 15 января 2018 5

В крупном промышленном городе проведут опрос населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Первоуральске обсуждается вопрос о переименовании города в Петропавловск-Уральский в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Как сообщил «URA.RU» источник в городских структурах власти, такая идея была высказана 14 января в ходе приема митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в честь 25-летия главного городского храма и горячо поддержана участниками разговора.

Не исключается, что представители мэрии проведут опрос горожан по вопросу о переименовании муниципалитета в день выборов президента 18 марта. Совмещение двух мероприятий позволит поднять явку на избирательные участки. Опрос, в отличие от местного референдума, организуется по упрощенной процедуре, поэтому вряд ли его инициаторы столкнутся с серьезными трудностями.

В епархии не смогли подготовить оперативный комментарий о возможности переименования города. В пресс-службе городской администрации такую возможность категорически отвергли, назвав информацию про ее обсуждение «чушью».

Как ранее сообщало «URA.RU», представители региональной власти рассматривали в декабре 2017 года вопрос о возможности переименования Свердловской области в Уральскую. Однако проект был свернут по настоянию администрации президента РФ.