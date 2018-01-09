«Дети не ходят со мной: «Папа, с тобой постоянно фотографируются»

17:51 09 января 2018 0

Пермский губернатор объяснил, почему предпочитает уезжать из региона, если выдаются длинные выходные Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как и большинство российских граждан, губернатор Пермского края Максим Решетников 9 января вышел на работу. Но до этого успел рассказать нам про итоги ушедшего года, а также объяснил, почему предпочитает уезжать из региона, если выдаются длинные выходные.

— По итогам первого года работы можете ли вы выделить какие-то собственные успехи?

— Во-первых, до первого года есть время — можно еще что-то успеть сделать. Можно, конечно, перечислять проекты, которые были запущены или сделаны. Можно порассуждать на тему того, что сформирована команда, изменен темп работы, налажен канал обратной связи с населением: это касается и встреч, и постоянного взаимодействия, и электронных способов взаимодействия — например, «Управляем вместе».

Мне кажется, в крае сейчас абсолютно конструктивная, спокойная, созидательная обстановка в плане взаимодействия по линии исполнительной и законодательной власти, по линии «край-муниципалитеты», взаимодействие с федеральными органами власти, с общественными организациями, федеральными органами власти. Это та обстановка, которая позволяет реализовывать задачи развития края.

Ну, и сформирована программа развития региона, причем не в кабинетной работе, а путем объездов в ходе предвыборной кампании, общения с людьми. Все проблемы территорий известны, что-то уже решено, что-то решается: это и вопросы здравоохранения, и вопросы образования (строительство школ, в частности), вопросы газификации, вопросы связи, поддержка экономики. По каждому из этих направлений есть движение, есть результаты.

Ну и из важного. Запускаются два очень глобальных проекта. Один — проект цифровой экономики, которому придал импульс приезд президента. Второй большой проект связан с развитием Перми. Это подготовка к 300-летию города. Пока его условное название «Пермь-300». Он касается преобразования набережной, замещения железной дороги трамвайным движением. По всем этим направлениям есть конкретные результаты и конкретные шаги.

Есть и крупные знаковые для края объекты, которые появились в этом году. Это аэропорт, в первую очередь. Это и выставка «Россия — моя история» с реконструкцией соответствующих зданий. Уже закончены все подготовительные работы, рассчитываю, что в следующем году войдем в стройку по мосту через Чусовую. В этом году мы сдали несколько участков Восточного обхода. По дорогам есть о чем говорить — мы, конечно, очень сильно двинули строительство в минувшем году.

Но самое важное, что мы сделали, — это то, что изменилось настроение людей.

— Да?

— Да, более позитивно люди стали воспринимать то, что происходит.

— А с чем это связано?

— Был запрос на некое движение, обновление. И люди увидели, что это движение появилось. Летний фестиваль очень хорошо повлиял на это — постоянные мероприятия на эспланаде в Перми и в других территориях края.

— Ваш московский опыт помогает вам в этом?

— Безусловно. Мне сильно помогает хозяйственный опыт, который я приобрел в команде у [мэра Москвы] Сергея Семеновича [Собянина]. Помогает, что ты понимаешь лучшие примеры решения тех или иных вопросов и не выдумываешь велосипед, а переносишь эти решения с определенными нюансами на пермскую землю. И надо сказать, что московские коллеги ничего не скрывают и делятся с нами.

Например, нам передали 23 информационных системы — это экономит годы и миллиарды рублей. Это и портал «Управляем вместе», и система торгов, которую мы внедрили с 1 января, то, что касается управления бюджетом, транспортные модули. В здравоохранении есть определенные вещи.

— Как вы считаете, ваша новая партийная принадлежность сыграет вам на руку для выстраивания работы в крае или это ваша личная история?

— Мы все прагматики, поэтому, конечно, я рассчитываю, что это сыграет на руку краю. Партия «Единая Россия» — это мощный канал донесения обратной связи по линии «регионы — федерация», потому что не всегда нас слышат по линии министерств. И очень часто министерства, преследуя каждое свою задачу, не всегда видят картину в целом. По партийной линии можно будет настойчиво доносить информацию. Более того, виден курс на более активную роль партии, и грех этим не воспользоваться.

— Есть ли уже понимание, кто будет работать в предвыборном штабе Владимира Владимировича в регионе?

— Пока нет.

— Чем вы занимались в длинные выходные?

— Я уехал и провел их с семьей. Потому что, когда мы ходим по Перми или ездим по краю, детям не всегда достается много внимания. Со мной дети не хотят ходить по улицам, говорят: «Папа, с тобой постоянно хотят сфотографироваться! Мы с тобой не пойдем». Я им задолжал.