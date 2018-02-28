Сегодня уральцы окончательно отказались от независимости от Москвы

22:48 28 февраля 2018 2

Владимир Тунгусов (слева) обычно не общается с журналистами, но, по сути, исторический день и аппаратная необходимость заставили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С двусмысленным положением Свердловского творческого союза журналистов покончено. Долгое время данная организация выступала хоть и в сотрудничестве с Российским союзом журналистов, но все-таки в качестве обособленной региональной юридической единицы. На очередной конференции уральские журналисты приняли решение, за формальной стороной которого могут стоять серьезные последствия. За месяц до выборов президента региональное творческое объединение вписало в свой устав пункт о том, что является отделением федеральной структуры. В репортаже «URA.RU» — победа вертикали власти, приправленная обещаниями, историей про боль и перечислением достижений последней «независимой» пятилетки.

Пять лет назад Александра Левина на посту председателя Свердловского творческого союза журналистов принимали с боем. Прошли годы — многое поменялось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как и для большинства подобных собраний общественных организаций, все интриги конференции свердловского Союза журналистов были «отыграны» еще до ее начала. Присутствующим оставалось лишь наблюдать за намеками, присутствующими в зале. Основных «загадок» при этом было две: что получат уральцы за отказ от своей небольшой «независимости» и кто все-таки станет председателем теперь уже отделения. То, что экс-глава администрации губернатора Александр Левин переизберется, хотя месяц назад и были в этом некоторые сомнения, вопрос не возникал, но интересно было с каким счетом.

Первым таким «намеком» стал глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. «Журналистику называют „четвертой властью“, поэтому я говорю вам: здравствуйте, коллеги!», — немного польстил он собравшимся, что, в общем-то, было встречено с легким одобрением в зале. Формально Владимир Георгиевич выступал от имени главы региона Евгения Куйвашева — тот обещал сам явиться. Как писало «URA.RU», этот пункт даже значился в его графике на неделю, но в итоге отправил представителя.

Впрочем, в коридорах после собрания часть членов обсуждали, что так и планировалось изначально, а в график главы региона пункт внесли исключительно из протокольных соображений в связи с его статусностью. Дело в том, что со времен первого главы региона Эдуарда Росселя за главой администрации губернатора закреплен функционал выстраивания отношений с прессой, поэтому присутствие на подобных мероприятиях Владимира Тунгусова — часть его работы. А приезжать вместе с Евгением Куйвашевым было бы в данном случае опять же, по протокольным соображениям, чересчур.

И первое обещание: «Президент обнародовал желание ввести звание „Заслуженный журналист РФ“ — губернатор обсуждал это с председателем Союза журналистов России в декабре прошлого года»,

— прозвучало в речи Владимира Тунгусова в качестве одного из тезисов. В дальнейшем эта мысль так или иначе мелькала в выступлениях остальных участников еще два раза: хорошо, что появится такое звание, и надо подумать над тем, чтобы ввести также понятие «Заслуженный журналист Свердловской области». Как правило, подобные титулы приводят к получению повышенной пенсии.

Глава администрации губернатора Свердловской области намекнул журналистам на светлое будущее и вообще был очень любезен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что нужно сделать помимо встраивания в вертикаль общероссийского союза журналистов — тоже в общем-то не является большой тайной. «Впереди 18 марта — день голосования. Прошу вас выполнить свой гражданский долг: убедить свою аудиторию прийти на участки и сами прийти и проголосовать», — напомнил Владимир Тунгусов.

Глава администрации губернатора пробыл на конференции минут 40. Тоже, кстати, немного польстил журналистам: обычно он и Евгений Куйвашев с подобных протокольных собраний уходят уже минут через 15-20 после своих выступлений. Следом подскочили члены союза: Александр Иванов — глава департамента информационной политики и Антон Стуликов — руководитель ОТВ. «По протоколу первые лица региона не могут входить и выходить из помещения в одиночку», — шепотом пояснил корреспонденту «URA.RU» один из делегатов, когда провожающие вернулись на места. — «А почему так?» — «А кто его знает. Положено».

Еще одним специальным гостем конференции стал зампредседателя СЖР Алексей Вишневецкий. Он призвал больше работать с молодежью, пообещал юридическую защиту: «Пусть знают, что Союз журналистов в Москве видит все и реагирует на все, что происходит в регионах. И не по принципу „выпустили заявление и все“. Нет: мы ездим и разбираемся на местах».

Намеки же стали прозрачнее: «Что касается материальных стимулов, то, я надеюсь, все больше к нам оборачиваются бюджетные статьи. Предстоит непростая работа, займет она полгода-год для выстраивания системы скидок и преференций для членов Союза журналистов России»,

— пообещал гость, подчеркнув при этом, что конечно творческие амбиции должны быть в приоритете.

На этом с приветственными словами закончили — приступили к отчетам за год и принятию решений.

Александр Левин за 5 лет превратил Свердловский творческий союз журналистов в очень влиятельную организацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно докладу председателя СТСЖ Александра Левина, за минувший год численность областного союза составила 1211 человек: «Вошли в семерку самых многочисленных в России». Количество первичных организаций при этом за 5 лет выросло с 23 до 48, из которых две трети зарегистрированы в области, 16 — в Екатеринбурге. При этом: «За минувшие пять лет были случаи выхода из Союза. Немногочисленные, но были. Где-то эмоциональные, где-то — политика, где-то — несогласие взглядов. Вышли — значит, недоработали. Я лично переживаю за это и чувствую свою вину», — отметил Александр Левин и выглядел при этом очень искренним. Вообще формально данный пункт не было необходимости включать в доклад — скорее это открытый призыв к миру и переговорам. Для свердловской политики ход в чем-то достаточно болезненный, поскольку один из наиболее массовых случаев сдачи членских билетов за последние пять лет как раз и был связан с кулуарными интригами и дележом влияния в правительственных кабинетах. Впрочем, не менее громкой была и история экожурналиста Роберта Карапетяна, чей выход действительно во-многом был связан с недоразумением.

И о главном: «Памятна дискуссия про союз журналистов и власти, где звучали радикальные заявления: мол, ни в коем случае нельзя контактировать с властью, став ее обслугой. Но

настоящая журналистика никогда никого и не обслуживала — она всегда писала о человеке, о своем главном действующем лице. А что касается власти, то мы пошли естественно по здравому пути: на открытое плодотворное творческое сотрудничество»,

— обозначил Александр Левин итоги пятилетки и планы на следующий срок.

Вообще слово «творчество» на конференции в выступлениях звучало постоянно. Настолько надоело, что один из делегатов с места предложил вычеркнуть его из названия, заметив, что глупо как-то: Союз журналистов России обходится без такой приставки, Союз композиторов — тоже, да и вообще профессия сама по себе подразумевает творчество, незачем подчеркивать. Поначалу остальные участники съезда с этим даже согласились, но тут же передумали — после пояснения президиума, что так уж сложилось, что название зарегистрировано в минюсте и менять его — огромная работа, примерно равная по объему созданию новой организации. Просто так исторически сложилось, как и с обособленным статусом регионального союза и от общероссийского. «В конце концов слово не ругательное», — закончил прения Александр Левин. Но со вторым пунктом все-таки разобрались: переписали устав, преобразовав статус организации с «члена Союза журналистов России» в «отделение».

В ходе конференции свердловские журналисты услышали много интересного для себя. Осталось только определить, что важнее: творчество или материальные блага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам собрания председателем свердловского отделения Союза журналистов России стал Александр Левин, оказавшийся к тому же единственным выдвинутым кандидатом. Практически единогласно: единственным голосом против был от него самого, частично в шутку. Стоит отметить, что пять лет назад мнение было не столь единодушным: тогда претендентов было трое и полемика действительно было серьезная, доходило до споров. И даже месяц назад считалось, что интриги неизбежны. С другой стороны: за пять лет свердловский Союз действительно добился серьезного роста из мало кому известной организации в институт, который даже «проводит встречи юнкоров с министрами», как было обозначено в одном из итоговых докладов. То есть получил весомый статус и влияние, чтобы организовывать чиновников даже на подобные мало понятные им мероприятия. К чему это приведет — во многом это будет зависеть от того, что именно все-таки из прозвучавших намеков окажется главным: творческая поддержка или материальная.