Новая PR-политика УГМК аукнется всему свердловскому Союзу журналистов

20:19 23 января 2018 1

Александр Левин держит интригу предстоящих выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналистику Среднего Урала в 2018 году ждет большая аппаратная игра. В конце зимы, 28 февраля, Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ) выберет председателя на ближайшие пять лет. По информации «URA.RU», отработавшему на этом посту один срок Александру Левину найдены сразу две возможные альтернативы.

Александр Левин стал главой союза журналистов в 2013 году. На отчетно-выборной конференции его кандидатуру поддержали 85 человек, за его оппонента — замдиректора «Российская газета. Урал и Западная Сибирь» Елену Овчинникову — проголосовали 50 человек, за политобозревателя «Уральского рабочего» Виктора Толстенко — 9 человек. Позиция недовольных избранием Левина состояла в том, что 62-летний соратник экс-губернатора Эдуарда Росселя «не привлечет в Союз молодежь» и «не откроет новых творческих перспектив».

Поначалу Левин воспринимался как часть «цепляющейся за власть» команды Эдуарда Росселя, но пятилеткой труда доказал иное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Левин казался навязываемым властью и не выглядел хоть сколько-то перспективным лоббистом. При власти он не сделал ничего для того, чтобы тот же Домжур появился», — вспоминает один из участников конференции в 2013 году. Собеседник «URA.RU» уточняет, что за Овчинниковой на тех выборах председателя стоял директор уральского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин. Последний, однако, свою мотивацию сегодня не разъясняет, но ни сам, ни «своими людьми» в новых выборах участвовать не собирается.

«Я всегда говорил, что важно, каким содержанием будет наполнена жизнь Домжура и всего союза. Сегодня можно констатировать, что и организация, и дом живут полноценной жизнью. Наверное, эту жизнь можно сделать еще интереснее, нет предела совершенству, но нельзя не признать, что появилась площадка для профессионального общения, для встреч журналистов с известными людьми и должностными лицами, что созданы и работают различные гильдии, ветеранская организация журналистов существует и ей оказывается помощь. Благодаря ресурсам Александра Юрьевича союз получает поддержку от сторонних спонсоров, нет войны с властью, а есть конструктивное сотрудничество. Работает сайт союза, проводятся журналистские конкурсы — это тоже заслуга команды, которая работает с Левиным. Мне кажется, если конференция поддержит его кандидатуру — это будет справедливо», — пояснил «URA.RU» Салыгин.

Администрация свердловского губернатора выскажет свою позицию на конференции СТСЖ, но уже частично ее приоткрыла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня СТСЖ по числу входящих в него представителей профессии — один из крупнейших в России. Дом журналиста был открыт в сентябре 2015 года в особняке Павла Утякова (начало XX века). Сам союз активно участвует в профессиональной жизни и отстаивает позиции уральского сообщества. Последний пример тому — открытое заявление правления СТСЖ на упреки Владимира Соловьева, который в эфире радиостанции «Вести ФМ» позволил себе обвинить уральские СМИ в «либерал-фашизме». Сам Александр Левин в ближайшее время попадет в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина и уже стал сопредседателем его избирательного штаба в Екатеринбурге.

Строительство Домжура стартовало еще при предыдущем председателе — Дмитрии Полянине, который управлял союзом два срока (более 10 лет). Еще в прошлом году его обозначали в качестве возможного претендента на пост председателя СТСЖ. Отчасти с этими амбициями связывали несколько агрессивную позицию «Областной газеты» и ее руководства по отношению к журналистскому фестивалю «Вся Россия» в Дагомысе. Несколько медиаменеджеров Екатеринбурга подтвердили агентству, что в конце прошлого года Полянин проводил с ними переговоры о его возвращении к руководству Союзом.

Предыдущий председатель СТСЖ Дмитрий Полянин едва ли сможет предложить прожившему под его руководством 10 лет союзу что-то новое Фото: Анна Майорова © URA.RU

Позицию самого Полянина по этому поводу выяснить не удалось — главред «Облгазеты» недоступен для общения. Впрочем, его коллеги никаких перспектив для переизбрания пока не видят. «При Полянине союз выглядел как маленькая коморочка, в которой ютилось одно название. После того, как союз пять лет прожил с Левиным — едва ли кто-то захочет вернуться к полянинским временам, даже если он все понял и переосмыслил», — уверен представитель профсообщества и видный член союза.

Другим возможным соперником Александра Левина на предстоящих выборах называют экс-гендиректора АТН Галину Левочкину. На скепсис о том, что ей, пережившей в 2017 году серьезный аппаратный удар, «сейчас не до выборов», высокопоставленные чиновники возражают: «Если [гендиректор УГМК Андрей] Козицын предложит, она ему не откажет, потому что тогда будет уверена в своей победе. И как показывает практика, Андрею Анатольевичу удаются невероятные кадровые ходы — ведь [Владимир] Тунгусов оказался во главе администрации [губернатора] тоже при его участии [в мае 2016 года]».

«На данный момент никаких подобных предложений мне не поступало. Меня сейчас все устраивает», — лаконично пояснила «URA.RU» Левочкина.

Союз журналистов России в выборах председателя свердловской ячейки никак не участвует, но его представители с поддерживаемой кандидатурой давно определились: «Есть ситуация внутренняя „любовь-нелюбовь“, завязанная не только на мнение внутри Екатеринбурга, но и на маленькие муниципальные ячейки. А есть ситуация объективная, когда сравниваются союзы внутри регионов: такие сильные союзы, как в Екатеринбурге, есть в Самаре, Челябинске, Перми, Владивостоке, Красноярске, но, к сожалению, не повсеместно по стране. В становлении сильного союза фигура авторитетного и живого председателя Левина, безусловно, сыграла огромную роль, и правильным было бы ее сохранить», — представитель СЖР попросил не называть его, чтобы это не выглядело давлением на выбор предстоящей конференции.

Те же аргументы и у администрации свердловского губернатора. «Позиция губернатора будет озвучена на конференции СТСЖ. Безусловно, мнение свердловской власти будет учитывать позицию и первичных ячеек Союза. В любом случае свердловское отделение Союза журналистов является наиболее эффективным из всех в России. Лишнее доказательство тому — поддержка федерального руководства: первым регионом, который посетил новый председатель СЖР Владимир Соловьев, была Свердловская область», — объяснил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Сам Александр Левин, несмотря на ощущение безальтернативности своей кандидатуры, умело держит интригу. «На заседании правления 18 января меня спросили — намерен ли я выставлять свою кандидатуру. Я ответил, что, если меня коллеги поддержат и выдвинут (это сейчас компетенция наших первичных организаций), то я пойду на новый срок! Что касается конкурентов, то в СТСЖ более тысячи журналистов и, в принципе, каждый достоин занять пост председателя нашей общественной организации», — поделился глава СТСЖ.