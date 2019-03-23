Солдат может зарабатывать больше командира. Что с зарплатами в армии?

Служба в рядах российской армии по контракту для новичков начинается с довольствия в 20 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Денежные довольствия служащих по контракту в вооруженных силах России разнятся на сотни тысяч рублей. Даже при аналогичных воинских званиях зарплата сослуживцев может отличаться в разы. Так, по словам бывшего заместителя начальника главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Бурцева, матрос на подводной лодке зарабатывает в среднем 70 тысяч за месяц. А рядовой сухопутных войск часто довольствуется лишь 20.

Из чего складывается зарплата военнослужащего в России?

Значительную часть выплат военным формируют стаж и воинское звание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денежное довольствие военнослужащих-контрактников в рядах российской армии складывается из трех основных частей: месячного оклада (в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью), дополнительных выплат и премиальных. Единые размеры окладов устанавливаются правительством. На вторую составляющую влияют стаж службы (после двух лет выслуги появляется надбавка в 10% от денежного содержания, которая увеличивается с течением времени, и после 25 лет службы становится равна 40%) и уровень профессионального навыка (за третью, самую низкую квалификационную категорию полагается доплата в 5% от оклада по воинской должности, за класс мастера — 30%).

Надбавки также положены за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — до 25% оклада по воинской должности. До 100% возможна доплата за особые условия воинской службы (например, в экипажах надводных кораблей или при необходимости прыгать с парашютом), за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, и за прохождение службы на Крайнем Севере или в других районах с неблагоприятным климатом.

Премия за добросовестное выполнение должностных обязанностей может достигать до 25% от оклада денежного содержания. В случае выдающихся заслуг (например, при награждении медалью Минобра или успешную сдачу теста на физподготовку) контрактник также может получить до 100% от оклада по должности. Кроме того, в отдельных случаях военнослужащие могут претендовать на ежегодную материальную помощь (один месячный оклад).

Сколько платят рядовому, сержанту и старшине?

Служащим в сложных климатических условиях положены двойные оклады Фото: Минобороны России

Самый высокий оклад по воинскому званию в России положен маршалу РФ и, по последним данным, составляет 30 200 рублей. Наименьший же оклад получают рядовые и матросы — по 5 200 рублей. В низшей воинской должности стрелка оклад составляет 10 400 рублей, в наивысшей — заместителя министра обороны — 46 800 рублей. В зависимости от этих составляющих и формируется месячная зарплата военнослужащего.

По подсчетам Минобороны РФ, зарплата контрактников в основном колеблется от 20 до 70 тысяч рублей. Так, стрелок в звании рядового, при усредненных параметрах несения службы, может получить месячную зарплату в размере 23 400 рублей. Командир отделения в звании младшего сержанта может заработать около 43 тысяч, а командир взвода в звании старшины — 68,5 тысяч в месяц. При этом матрос, служащий на надводном судне, способен заработать уже почти 35 тысяч. А командир отделения в звании сержанта на Крайнем Севере претендует на зарплату более ста тысяч рублей в месяц.

С 1 октября 2019 года денежное довольствие военных вырастет благодаря индексации. Второе повышение произойдет 1 октября 2020 года. Каждый раз рост будет равняться 4%.

Кто из контрактников зарабатывает больше всех?

В вооруженных силах России всегда существовала «зарплатная иерархия», рассказал «URA.RU» руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. «Больше всех всегда получали моряки-подводники. Кроме того, у них лучше питание, вещевое обеспечение. На втором месте — летчики, особенно истребительная авиация», — пояснил эксперт. Он уточнил, что командир атомной подлодки класса «Бойер» может зарабатывать более полумиллиона рублей в месяц. По словам Жилина, такое положение дел иногда вызывает дискриминационные настроения. Однако, по его мнению, и летчикам, и подводникам платят деньги заслуженно: «У них не просто тяжелые условия службы, они сопряжены с постоянным риском для жизни».

Согласен с этой точкой зрения и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Летчики военной авиации — это святые люди, которые рискуют своей жизнью каждый день. Они должны получать очень солидные деньги», — сказал в беседе с агентством. Баранец также акцентировал внимание на том, что достойное денежное довольствие военнослужащие получают только последние несколько лет. «В 90-е годы уборщица в большом супермаркете командовала шваброй и ведром, и зарабатывала больше, чем командующий военными. И только в 2012 году правительство повернулось к армии лицом», — отметил собеседник.