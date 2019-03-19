Подводники, которые могут начать ядерную войну, получают 650 тысяч

Попасть служить на флот сегодня — сложная задача, признают военные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Моряки-подводники в отдаленных и тяжелых с точки зрения климата регионах зарабатывают больше, нежели их коллеги, несущие службу в Крыму или на Кубани. Об этом «URA.RU» заявил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

«Так сложилось исторически и, наверное, в этом есть определенная справедливость. Ведро картошки в Мурманске стоит в три раза дороже, чем в Краснодарском крае. Собственно, этим и объясняется коэффициент, который применяется к зарплатам тех, кто служит на дальних рубежах нашей страны», — пояснил собеседник агентства. По его словам, моряки в Забайкалье и на Дальнем Востоке «всегда получали больше». Жилин привел неофициальные данные, согласно которым командир атомной подводной лодки класса «Борей» зарабатывает в среднем 10 тысяч долларов. «Это вполне достойная зарплата, с учетом того, что такая лодка способна решить исход почти любой войны. К тому же, таких специалистов, которые рискуют своей жизнью, в нашей стране отнюдь не тысячи», — подчеркнул Жилин.

Ранее заместитель начальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег Бурцев обнародовал зарплаты российских моряков-подводников. По его словам, зачастую остаются на флоте именно из-за денег. Он рассказал, что командир зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц. Однако матросы, старшины и мичманы, служащие по контракту, получают заметно меньше. Они, по данным вице-адмирала, получают в среднем 70 тысяч рублей. По словам Бурцева, на сегодняшний день попасть служить на подводную лодку крайне сложно. Дело в том, что моряки держатся за свои рабочие места.

Напомним, 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.