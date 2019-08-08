Главный поставщик коммунальных ресурсов Нягани может прекратить существование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Югре начинается жесткое наведение порядка на рынке коммунальных активов. Власти устали помогать проблемным предприятиям, вливая в них миллионы рублей. Теперь даже статус «естественной монополии» не может гарантировать право на дальнейшее существование — неэффективные организации в сфере ЖКХ подлежат банкротству. О новом правиле сообщил «URA.RU» источник, близкий к окружному правительству.

В качестве примера собеседник приводит ситуацию с акционерным обществом «Няганские энергетические ресурсы» («НЭРС»). Это единственный поставщик тепло- и водоснабжения, а также сервис канализации для города. «Иски о банкротстве главного коммунального предприятия Нягани на протяжении последних лет приходили неоднократно, однако ни один из них не был удовлетворен, поскольку „НЭРС“ — естественная монополия. Однако у всего есть предел. В июле арбитражный суд ХМАО инициировал на предприятии введение процедуры наблюдения (первая стадия банкротства — прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.

В арбитражном суде ХМАО иски о банкротстве НЭРС рассматривались неоднократно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Истцом выступила компания «Няганские газораспределительные сети», которой «НЭРС» была должна более пяти миллионов рублей. А всего в реестр кредиторов уже вошло пять юридических лиц, в том числе и администрация Нягани, которые требуют погашения более 60 миллионов рублей. По информации от осведомленного источника, общие долги предприятия перед всеми контрагентами, налоговыми органами и негосударственными фондами превышают 600 миллионов рублей.

Глава Нягани Иван Ямашев в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что процедура наблюдения на предприятии введена до осени. «В течение этого срока временный управляющий должен оценить ситуацию и затем принять решение либо о финансовом оздоровлении, либо об окончательном банкротстве предприятия. Пока „Няганские энергетические ресурсы“ планово занимаются подготовкой к новому отопительному сезону», — прокомментировал Ямашев.

Источник «URA.RU» в коммунальной отрасли сомневается, что предприятие в нынешнем виде можно будет вывести из кризиса. «Тариф же не поменяется, никаких дополнительных источников дохода не добавится. Внешний управляющий вряд ли сможет в текущей ситуации сотворить чудо.

Так что компанию скорее всего будут банкротить и создадут на ее месте новую, свободную от обязательств «НЭРСа». Но что это означает? Что все кредиторы вряд ли в полном объеме смогут вернуть долги.

У предприятия просто не хватит ни денег, ни активов расплатиться со всеми и заново возродиться. А это, мягко говоря, не справедливо», — считает собеседник агентства. Он также добавил, что за развитием ситуации наблюдает отдел по экономическим преступлениям полиции.

В списке потенциальных банкротов находится ряд коммунальных активов в Югре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее, процесс банкротства проблемных коммунальных активов в Югре продолжает расширяться. В Советском районе несколько лет назад предприятие «Советские коммунальные системы» было реорганизовано в две отдельные компании: муниципальную «Генерацию», которая обеспечивает жителей теплом, и «Водоканал», который был отдан частникам в концессию. Однако эксперимент оказался удачным лишь наполовину.

«Мы рассчитываем, что в течении следующего отопительного сезона „Генерация“ выйдет на безубыточность. А „Водоканал“ из-за неудовлетворительных финансовых показателей находится в стадии банкротства. По нему будет принято решение о передаче активов другой организации, которая займется водоснабжением», — прокомментировал глава Советского района Игорь Набатов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что в стране много неэффективных предприятий в сфере ЖКХ и для разрешения вороха проблем, с ними связанных, необходима реформа отрасли. «Вопросы назрели, пока региональные и муниципальные власти решают их с учетом имеющихся возможностей. Кому-то удается, например, привлечь бизнес к спасению предприятий, а кому-то нет. Есть надежда, что ситуация может быть исправлена в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“, где существуют разделы, связанные с модернизацией коммунального комплекса. Наводить порядок, конечно, надо», — прокомментировал эксперт.

Узнать официальную позицию властей ХМАО относительно других проблемных коммунальных активов не удалось, в окружное правительство был отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не пришел.