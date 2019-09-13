Как не упустить самое интересное на чемпионате мира в Екатеринбурге?

На чемпионате в Екатеринбурге выступят сотни боксеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпионат мира по боксу, стартовавший в Екатеринбурге 14 сентября, получит новый интригующий сюжет — с субботы начнутся выступления российских боксеров. Каждый день на турнире проходит 20-30 боев, и мы выбрали самое интересное — то, что войдет в историю. А также ответили на главные вопросы тех, кто впервые будет смотреть бои. После этого текста вы разберетесь, что к чему.

Чем уникален чемпионат мира по боксу?

ЧМ по боксу впервые проходит в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужской чемпионат мира по боксу проходит впервые в новейшей истории России. Изначально Международная ассоциация бокса (AIBA) согласовала проведение турнира в Сочи, но в декабре 2018 года ЧМ был перенесен в Екатеринбург. «Нам это удобно не только по инфраструктуре, Свердловская область всегда помогает со всеми вопросами по проведению, там хорошие условия, бокс развивается», — говорил журналистам глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

9 сентября в выставочном центре начались бои. До 21 сентября, по данным организаторов, на ринг выйдет рекордное количество спортсменов — 362 участника из 79 стран мира. В интервью со «Спорт-Экспресс» Умар Кремлев заявлял, что публика проявляет большой интерес к чемпионату: «Насколько я знаю, мест в гостиницах Екатеринбурга уже почти нет. И едут не только наши болельщики, но и очень много иностранных поклонников бокса».

Билеты на чемпионат мира стоят от 300 до 1000 рублей. За каждый день турнира надо платить за вход отдельно. На финальные поединки 21 сентября почти все билеты уже распроданы. К примеру, на трибуне D из более чем 1800 мест сейчас свободны около 60.

Чемпионат мира остался без олимпийской лицензии, это повлияло на его значимость?

Турнир хотели провести в Сочи, но затем он был перенесен в «Екатеринбург-Экспо». На фото — Умар Кремлев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мае чемпионат мира лишили олимпийского статуса из-за конфликта Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной ассоциации бокса (AIBA). Это значит, что спортсмены, выступающие на турнире, даже в случае побед не получат путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

«Тем не менее, национальные федерации привезли в Россию сильнейших боксеров, чемпионов мира и Олимпийских игр. Здесь разыгрываются самые настоящие медали и титулы чемпионов мира, конкуренция очень высокая. Поэтому ни у кого и мысли нет недооценивать эти соревнования», — сказал «URA.RU» Умар Кремлев.

Чем олимпийский бокс отличается от профессионального?

Егор Мехонцев — лицо чемпионата мира по боксу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бокс делится на два вида — профессиональный и олимпийский. Первый контролируется различными всемирными профессиональными организациями (WBC, WBA, IBF и т. д.). Его представители дерутся за различные пояса и получают огромное гонорары. На чемпионатах мира и Европы действуют правил Международной ассоциации любительского бокса AIBA.

В турнирах, проходящих под эгидой AIBA, поединки здесь длятся 3 раунда по три минуты, а не 4-12 раундов, как у профи. При этом с 2013 года организация старается сделать так, чтобы любительский бокс не уступал в зрелищности профессиональному. Например, в спорте была изменена система подсчета очков — судьи стали оценивать урон, нанесенный соперниками. Также взрослым боксерам разрешили выступать без шлемов.

Когда будут самые интересные бои?

Сборная России представлена во всех восьми весовых категориях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые поединки национальная сборная проведет 14 сентября. Двукратный чемпион Европы Василий Егоров встретится с полуфиналистом Панамериканских игр среди юниоров Луисом Дельгадо из Эквадора (до 52 килограмм). В этот же день чемпион юношеской Олимпиады-2018 Илья Попов сразится за выход в 1/8 финала с молдаванином Александру Парасчивым (до 63 кг).

Третий интригующий поединок состоится между чемпионом России Глебом Бакши и азербайджанцем Амином Кушховым (до 75 кг). Уроженец Симферополя накануне заявил, что мотивирован на победу в чемпионате: «Хотелось бы привезти первую золотую медаль в российский Крым, сотворить пусть и небольшую, но историю».

15 сентября пройдут два поединка с участием двукратного чемпиона России Альберта Батыргазиева (до 57 кг), чемпиона России Георгия Кушиташвили (до 81 кг). 16 сентября на ринг выйдут серебряный призер чемпионата Европы-2017 Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Андрей Замковой — капитан сборной России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый титулованный представитель сборной России — бронзовый призер Олимпиады-2012 Андрей Замковой (до 69 кг). 16 числа он проведет бой с бельгийцем Набилом Мессауди. Даты следующих боев российских боксеров станут известны по итогам предварительного раунда. Чтобы дойти до финалов, каждому россиянину предстоит победить в четырех встречах. Пятая победа — это золото турнира.

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев (является лицом ЧМ в Екатеринбурге) сказал «URA.RU», что у всех российский боксеров есть шансы получить медали чемпионата мира. «В команде — очень опытный спортсмен Андрей Замковой. Он капитан и будет вести ребят за собой, показывать пример. При этом каждый спортсмен индивидуален, и любой может „выстрелить“ на чемпионате и завоевать медали», — сказал Мехонцев.

Кто основной конкурент сборной России?

Страны сражаются на чемпионате за количество медалей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная России будет соперничать с другими командами по количеству выигранных медалей. Одними из главных конкурентом россиян считаются боксеры из Кубы. За всю историю чемпионатов мира латинская страна выиграла 135 медалей (из которых 76 золотые), а у России и СССР в копилке — 109 медалей (38 золотых).

В Екатеринбург кубинцы приехали сильнейшим составом. Команду представляют Йосвани Вейтия (чемпион мира-2017), Эрисланди Савон (бронзовый призер Олимпиады 2016 года), Хулио Сесар ла Крус (чемпион Олимпиады 2016 года), Роньель Иглесиас Сотолонго (бронзовый призер Олимпиады 2008 года), Ласаро Альварес (бронзовый призер Олимпиады 2012 года).

Традиционно опасны представители Узбекистана и Казахстана, сильные боксеры в отдельных весах есть в командах Франции, Англии, США. «Многие команды могут удивить. Кто бы ни выходил на ринг с нашими боксерами, нельзя недооценивать соперников. Но есть одна вещь, которая может помочь нашей команде, как ее уже успели прозвать в соцсетях, «великолепной восьмерке». Это родные стены и поддержка болельщиков. В эти дни важно объединиться и показать, как мы умеем болеть за своих», — сказал «URA.RU Егор Мехонцев.