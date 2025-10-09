Машина встала посреди трассы и остановила движение в Екатеринбург

На 13-м километре трассы Р-351 вечером 9 октября движение в сторону Екатеринбурга ограничила вставшая посреди дороги машина. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-351 обход поселка городского типа Белоярский (МО Заречный) на проезжей части в направлении Екатеринбурга стоит транспортное средство. Движение с организацией реверсивного движения», — пояснили дорожники.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8(800)200-63-06.
