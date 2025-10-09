Машина встала посреди трассы и остановила движение в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение ограничено на участке Тюменского тракта
Движение ограничено на участке Тюменского тракта Фото:

На 13-м километре трассы Р-351 вечером 9 октября движение в сторону Екатеринбурга ограничила вставшая посреди дороги машина. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-351 обход поселка городского типа Белоярский (МО Заречный) на проезжей части в направлении Екатеринбурга стоит транспортное средство. Движение с организацией реверсивного движения», — пояснили дорожники.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8(800)200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 13-м километре трассы Р-351 вечером 9 октября движение в сторону Екатеринбурга ограничила вставшая посреди дороги машина. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-351 обход поселка городского типа Белоярский (МО Заречный) на проезжей части в направлении Екатеринбурга стоит транспортное средство. Движение с организацией реверсивного движения», — пояснили дорожники. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...