Инсайды ХМАО: за карантином следят роботы

«Выживут только бюджетники» Коллаж: соцсети

Правительство ХМАО вынуждено перейти на круглосуточный режим работы. На фоне борьбы с коронавирусом в югорском Белом доме появился кружок конспирологов, который собирается для обсуждения теорий всемирного заговора. А жители Югры напуганы не меньше властей и просят полностью закрыть города.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В Югре запустят роботов для контроля за соблюдением режима полной самоизоляции

Говорят, что над городами и поселками Югры запустят квадрокоптеры для контроля над нарушителями самоизоляции. Они должны будут делать регулярный облет населенных пунктов, а сотрудники полиции с их помощью выявлять очаги массового скопления людей. Параллельно прорабатываются технические решения, которые позволят следить за передвижениями жителей ХМАО с помощью сотовых данных. «Директор окружного департамента информационных технологий Павел Ципорин не спит уже несколько суток из-за этого», — переговариваются в Белом доме.

Правительство ХМАО перешло на круглосуточный режим работы

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что правительство ХМАО перешло на круглосуточный режим работы из-за борьбы с коронавирусом. Всех чиновников поделили на три группы, с графиком по восемь часов на смену. «Такого никогда еще не было, чувствуется, что живем в режиме военного времени», — шепчутся в курилках Белого дома.

В югорском Белом доме появился клуб-конспирологов

В кулуарах югорского Белого дома поговаривают о тайном клубе югорских чиновников-конспирологов. Туда якобы входят правительственные чиновники различных уровней. «Собираются два раза в неделю и обсуждают конспирологические версии о создании коронавируса. Кто-то доказывает, что всему виной американский Госдеп, а кто-то связывает появление инфекции с химическим оружием террористов. Так скоро и до рептилоидов дойдут, и до плоской земли», — смеются сплетники. Примечательно, что к тайному клубу инсайдеры относят и двух высокопоставленных чиновников рангом заместителей директоров правительственных департаментов ХМАО.

Вице-спикер Думы ХМАО повысила свое влияние из-за коронавируса

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружном правительстве обсуждают заметное сближение губернатора Югры Натальи Комаровой и заместителя председателя думы ХМАО Натальи Западновой. Вице-спикер активно включилась в работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и говорят, что глава региона оценила ее организационные возможности. «Западнова много лет проработала вице-губернатором по социалке, у нее большой опыт, который сейчас оказался полезен и востребован», — обсуждают слухмейкеры.

В Югре могут закрыть города

Говорят, что в крупных городах ХМАО готовят обращения в адрес регионального правительства с просьбой закрыть их населенные пункты. В Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске жители в большей степени боятся заразиться коронавирусом и поэтому требуют усиления мер безопасности. «Миграция населения все равно происходит и ее нужно свести к минимуму в это время», — считают югорчане.

За дальнобойщиками будут следить особенно тщательно

В Югре ожидается тотальный контроль за большегрузами. Фуры являются одним из факторов риска, поскольку и дальнобойщики, и машины, и груз могут представлять собой угрозу. Так что сами грузовики должны будут неоднократно проходить дезинфекционную обработку. Особое внимание теперь предстоит уделять еще и автомобилям, которые едут с Ямала.

Нефтяники недовольны ревизорами в вахтовых поселках

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что нефтяные компании сопротивляются решению губернатора Югры Натальи Комаровой о проверке вахтовых поселков. Они всегда являлись вотчиной предприятий ТЭК, поэтому что там творилось внутри — никому неизвестно. Из-за ситуации с заражением вахтовиков коронавирусом на территории Приобского месторождения на нефтяников теперь косо поглядывают и жители соседних деревень. «Вся эта ситуация изрядно напрягла. Но теперь может быть хаосу, который творится в рабочих городках пришел конец», — обсуждают злые языки.

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