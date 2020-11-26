Пермские инсайды: Махонин накажет мэрию

С «Черной пятницей»! Коллаж URA.RU

Говорят, что из пермского правительства в скором времени уйдет замминистра транспорта региона Герман Потапчук, действиями которого недовольны в крае. Свое негодование выражают и соратники депутата Госдумы Игоря Сапко. Его просьбы якобы сильно надоели приближенным. А депутатов Пермского района, которые решили отстранить краевые власти от возможности влиять на конкурс по выборам главы, говорят, ждет кара от силовиков.

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Махонин лишает мэрию Перми важных полномочий

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

По информации инсайдера, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лишает мэрию Перми градостроительного блока из-за хаоса. «То, как принимаются те или иные решения на уровне комиссии по землепользованию и застройке, непоследовательность действий городских властей и привело к такому результату. Вероятно, краевые власти считают, что для того, чтобы изменить ситуацию, проще создать градблок заново на краевом уровне, чтобы этот бардак ликвидировать», — поясняет источник. По его мнению, видимые изменения произойдут только в том случае, если край «сможет выстроить иную систему и иные подходы, в первую очередь, в работе с застройщиками».

Бывшего мэра Барвихи выживают из пермского правительства

Поговаривают, что в администрации губернатора и правительстве очень недовольны действиями заместителя министра транспорта региона Германа Потапчука. «Это бывший мэр Барвихи, похоже, совсем обнаглел. Ему палец в рот положили, а он руку по локоть пытается сейчас отгрызть. Двигает свои порядки и не считается ни с кем», — говорит инсайдер. Он утверждает, что якобы с подачи Потапчука контракты в транспортной сфере получают московские подрядчики. «Автобусы с московскими номерами бегают по улицам Перми, налоги уходят в Московскую область — фирма зарегистрирована там, пермских — душат, а сейчас уже не только город под ударом, но и весь край», — говорит инсайдер. Он утверждает, что с Потапчуком не могут ничего сделать якобы из-за «серьезной московской крыши».

Депутат Сапко поссорился со своей бывшей командой

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что депутат Госдумы Игорь Сапко якобы начал вести себя очень дерзко по отношению к своим бывшим соратникам, что привело к разрыву отношений. «Такое ощущение, что Сапко считает, что ему все должны. Просто потому, что он такой хороший и потому что он депутат», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в первую очередь на него обиделись бывшие сотрудники думы Перми, которые помогали ему на выборах в 2016 году. «Тогда люди работали за свою обычную зарплату, без доплат — 15-20 тысяч рублей из бюджета города. Вспоминают, что он заставлял работников аппарата раздавать на улицах листовки свои предвыборные и разносить их по подъездам», — говорит инсайдер. Сообщается, что Сапко якобы был уверен, что и сейчас эти же люди будут работать на него за те же деньги. «Но его послали. Сказали, что на таких условиях с ним работать не будут. А он обиделся и искренне не понимает, почему», — добавляет инсайдер.

Депутат Григоренко покинул чат

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что во время большого перерыва пленарного заседания пермского краевого парламента депутат от ЛДПР Александр Григоренко обиделся на депутата-единоросса Татьяну Миролюбову. «В перерыве было заседание комитета по видеосвязи под председательством Миролюбовой. Она высказала Григоренко, что его поправка и презентация про сумму патента для мигрантов далека от реальности и основана на непонятных данных», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Григоренко предложили впредь делиться с коллегами подобными вещами заранее, а не просто пытаться словить хайп. «После этого Григоренко просто вышел из чата. Видимо, обиделся», — добавляет инсайдер.

Депутатам отключают Zoom и Skype

В кулуарах поговаривают, что в локальной сети законодательного собрания Пермского края запретили пользоваться такими программами, как Zoom, Skype и Viber. «Кто-то ссылается на некое предписание силовиков, якобы программы небезопасные, информация может утечь куда не надо», — считает инсайдер. Правда, собеседник отмечает, что в условиях карантина подобный запрет многие восприняли очень болезненно.

Идея блокировать страницы оппозиции в соцсетях родилась в Перми

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что новый законопроект группы депутатов Госдумы во главе с Александром Хинштейном о блокировке страниц оппозиции в соцсетях появился с подачи пермского крайизбиркома. «У нас больше года шли разбирательства по публикациям [лидер пермского штаба Алексея Навального Сергея] Ухова. В итоге силовики его так и не привлекли к ответственности. И это несмотря на позицию избиркома и представление прокуратуры», — говорит инсайдер. Он утверждает, что после этого с подачи крайизбиркома на проблему с незаконной агитацией в соцсетях обратили внимание в ЦИК РФ и Генпрокуратуре. «Дальше было уже дело техники. Появился новый законопроект. Как раз под большие выборы 2021 года», — добавляет инсайдер.

Новый мэр Перми уволит двух заместителей

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что вице-мэр Перми Людмила Гаджиева и пока еще первый вице-мэр Виктор Агеев уже приготовились покинуть администрацию города после того, как мэром станет Алексей Демкин. «Они не понимают, что их ждет. Понятно, они хотят сохраниться, но им ничего не говорят и поэтому они уже сделали выводы», — говорит инсайдер. Он утверждает, что достаточно уверенно себя чувствует только вице-мэр Анатолий Дашкевич. «Это человек-костыль. Вроде претензий к нему много, но без него вообще ничего не будет работать. И если его убрать, то в следующем году про ремонт дорог можно забыть. Потому что только Дашкевич понимает, как может работать все в этом хаосе», — добавляет инсайдер.

Выборы в объединенном Кунгуре пройдут весной

Выборы в думу Кунгурского муниципального района пройдут в конце марта или начале апреля следующего года, сообщает инсайдер. Он утверждает, что позднее выборы проводить в этой территории будет просто опасно. «На носу выборы в Госдуму и заксобрание. Администрации губернатора к этому времени уже нужен глава в территории», — говорит инсайдер. Якобы если затянуть с выборами главы, то будущий мэр и местные депутаты могут погрязнуть в местечковых проблемах вместо концентрации на более глобальных вещах.

Краевые власти могут наказать руководство Пермского района

Поговаривают, что условный политический бунт в Пермском районе может в прямом смысле дорого обойтись местным властям. Изменив положение о конкурсе по отбору кандидатов на должность главы они лишили краевые власти возможности влиять на выборы, а, значит, показали, что не собираются с ними договариваться, говорят слухачи. «Они осознанно пошли на этот конфликт, но зато теперь добьются своей цели — победит тот кандидат, который им нужен. Правда, за это, возможно, придется поплатиться — край может принять решение финансировать Пермский район по остаточному принципу», — говорит инсайдер. Впрочем, велика вероятность, что прокуратура опротестует принятое депутатами положение в связи с тем, что оно противоречит краевому законодательству.

А депутаты Пермского района сильно рискуют

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдеры говорят, что краевые власти при помощи силовиков намерены серьезно разбираться со «скелетами в шкафу», которые есть почти у каждого депутата земского собрания Пермского района. Инсайдеры говорят, что депутаты сильно рискуют, войдя в конфликт с краевыми властями и исполняя волю бывшего главы района Александра Кузнецова. Мол, самому Кузнецову терять уже нечего, он человек пожилой и очень не бедный, а депутаты живут в Пермском крае и во многом зависят от власти. «На каждого можно собрать папочку с такими материалами, которые могут навсегда поставить крест на их дальнейших перспективах», — говорят в кулуарах.

Главе Пермской таможни придется задержаться в крае

Начальнику Пермской таможни Сергею Пашкину придется задержаться в крае. Слухи о его скором переходе на аналогичную должность в Минераловодскую таможню не подтвердились. «Пашкин будет работать как минимум до конца января 2021 года», — пояснил инсайдер. Якобы, это связано с тем, что главе пермских таможенников предстоит «подбить» все дела по итогу 2020 года, который оказался непростым в том числе и для таможенной службы.

Главврач скорой рассердился на депутатов

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что заведующий станцией скорой медпомощи в Чайковском Николай Сухопяткин рассердился на местных депутатов. Он уже записал видео, в котором прямо обвинил тех в популизме на фоне сложной эпидситуации. Сухопяткин не назвал, к кому конкретно у него есть претензии, но по данным инсайдера, речь может идти о двух депутатах гордумы Алексее Наборщикове и Ольге Шестаковой. Первый подключал прокуратуру к проверке сведений о невыплате фельдшерам скорой ковидных денег, а вторая, якобы заболела коронавирусом и терзала скорую постоянными претензиями, а, а в итоге написала жалобы в различные инстанции. Сухопяткин же дал понять депутатам, что они должны заниматься своим прямым делом, а не мешать врачам выполнять свою работу.

Пермякам посоветовали провести капремонт дома на свои деньги

Злые языки утверждают, что жильцам одного из домов в Перми отказали в финансировании проведения капитального ремонта дома. «Им предложили скинуться — каждому примерно по 700 тысяч рублей — для того, чтобы отремонтировать фундамент и фасад дома. Краевой Фонд капремонта, так же, как и администрация, уверяют, что денег на ремонт у них нет», — рассказал инсайдер. Он назвал происходящее полным бардаком, заметив, что пермяки ежемесячно платят за капитальный ремонт именно в Фонд, а не на спецсчет. Сейчас пермяки пытаются выбить деньги на ремонт дома через комиссию по ЧС.