Популярные среди молодежи исполнители выступили на фестивале Red Fest, стартовавшим в Перми. Крупнейшее музыкальное событие лета привлекло жителей и гостей города. Артисты исполнили свои хиты, а молодежь им подпевала, рассказал корреспондент URA.RU.
«Инди-группа „Сова“ из Екатеринбурга выступила на сцене Red Fest. Их трек „Сериал“ стал популярным в YouTube, TikTok и других соцсетях — под него снимают короткие видео. Группа „Сова“ выступила с треком „Гроза“, безумно популярным среди зумеров. После выступила группа „Тима ищет свет“ (Москва). Самый вирусный трек артиста „Волна“. Пермяки подпевают», — рассказал корреспондент информационного агентства.
В первый день фестиваля, 26 июля, на главной сцене также выступили группы «Смирный и друзья» из Перми, коллектив hehehe из Владивостока, Лолита Косс и «Хадн дадн» из Москвы, а также TERELYA из Санкт-Петербурга. Гости фестиваля подпевали артистам.
Крупнейший летний музыкальный фестиваль Red Fest рассчитан на два дня. Официальная церемония открытия состоялась 26 июля. На следующий день, 27 июля, для жителей Перми выступят еще шесть музыкальных коллективов.
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