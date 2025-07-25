25 июля 2025

Пермякам покажут семейные документы маршалов Рокоссовского и Малиновского

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Исторические документы были оцифрованы
Исторические документы были оцифрованы Фото:

У жителей и гостей Перми появилась возможность познакомиться с документами из личных архивов маршалов Константина Рокоссовского и Родиона Малиновского. Тематическая экспозиция открылась в пермском парке «Россия — Моя история». Бесплатная выставка открыта до 18 августа.

«Основная тема выставки — Парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Здесь представлены уникальные фотографии агентства „Армия России“, а также документы из фондов Музея Победы <...>. Тут же можно увидеть уникальные материалы из личных архивов Маршала Р.Я. Малиновского и Маршала К.К. Рокоссовского», — написано в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что оператор пермского выставочного парка собирается зарегистрировать свой товарный знак. Учреждение планирует выпускать полиграфическую продукцию, значки, брелоки, одежду и сувениры под брендом «В Перми вся соль».

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У жителей и гостей Перми появилась возможность познакомиться с документами из личных архивов маршалов Константина Рокоссовского и Родиона Малиновского. Тематическая экспозиция открылась в пермском парке «Россия — Моя история». Бесплатная выставка открыта до 18 августа. «Основная тема выставки — Парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Здесь представлены уникальные фотографии агентства „Армия России“, а также документы из фондов Музея Победы <...>. Тут же можно увидеть уникальные материалы из личных архивов Маршала Р.Я. Малиновского и Маршала К.К. Рокоссовского», — написано в группе парка в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что оператор пермского выставочного парка собирается зарегистрировать свой товарный знак. Учреждение планирует выпускать полиграфическую продукцию, значки, брелоки, одежду и сувениры под брендом «В Перми вся соль».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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