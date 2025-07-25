Пермякам покажут семейные документы маршалов Рокоссовского и Малиновского

У жителей и гостей Перми появилась возможность познакомиться с документами из личных архивов маршалов Константина Рокоссовского и Родиона Малиновского. Тематическая экспозиция открылась в пермском парке «Россия — Моя история». Бесплатная выставка открыта до 18 августа.
«Основная тема выставки — Парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Здесь представлены уникальные фотографии агентства „Армия России“, а также документы из фондов Музея Победы <...>. Тут же можно увидеть уникальные материалы из личных архивов Маршала Р.Я. Малиновского и Маршала К.К. Рокоссовского», — написано в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что оператор пермского выставочного парка собирается зарегистрировать свой товарный знак. Учреждение планирует выпускать полиграфическую продукцию, значки, брелоки, одежду и сувениры под брендом «В Перми вся соль».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!