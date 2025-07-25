В Пермском крае продлили штормовое предупреждение из-за мощных ливней

В Прикамье до 27 июля продлили штормовое предупреждение из-за обильных осадков. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Пермском крае 27 июля по юго-востоку региона прогнозируется сильный дождь. В связи с прохождением неблагоприятного погодного явления возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы на трассах и увеличение ДТП», — пояснили собеседники агентства.
URA.RU уже писало, что 26 июля станет самым холодным днем месяца. А июльские температуры оказались самыми низкими за прошедшее десятилетие. Днем ранее на территории Прикамья объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
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