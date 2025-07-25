25 июля 2025

В Пермском крае продлили штормовое предупреждение из-за мощных ливней

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам еще какое-то время придется справляться с непогодой
Пермякам еще какое-то время придется справляться с непогодой Фото:

В Прикамье до 27 июля продлили штормовое предупреждение из-за обильных осадков. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Пермском крае 27 июля по юго-востоку региона прогнозируется сильный дождь. В связи с прохождением неблагоприятного погодного явления возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы на трассах и увеличение ДТП», — пояснили собеседники агентства.

URA.RU уже писало, что 26 июля станет самым холодным днем месяца. А июльские температуры оказались самыми низкими за прошедшее десятилетие. Днем ранее на территории Прикамья объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

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В Прикамье до 27 июля продлили штормовое предупреждение из-за обильных осадков. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Пермском крае 27 июля по юго-востоку региона прогнозируется сильный дождь. В связи с прохождением неблагоприятного погодного явления возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы на трассах и увеличение ДТП», — пояснили собеседники агентства. URA.RU уже писало, что 26 июля станет самым холодным днем месяца. А июльские температуры оказались самыми низкими за прошедшее десятилетие. Днем ранее на территории Прикамья объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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