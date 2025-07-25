25 июля 2025

В ДТП на трассе в Пермском крае погиб водитель скутера. Видео

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Авария произошла утром 26 июля
Авария произошла утром 26 июля Фото:

В Прикамье погиб водитель мопеда после столкновения с дорожным ограждением. Авария произошла 26 июля на трассе Куеда — Аксаитово, передает краевая Госавтоинспекция.

«Со стороны Республики Башкортостан в направлении Куеды ехал скутер под управлением мужчины 1981 года рождения. На 3-м километре автодороги водитель по неустановленной причине допустил наезд на дорожное ограждение. В результате он получил смертельную травму», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Проводится проверка. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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В Прикамье погиб водитель мопеда после столкновения с дорожным ограждением. Авария произошла 26 июля на трассе Куеда — Аксаитово, передает краевая Госавтоинспекция. «Со стороны Республики Башкортостан в направлении Куеды ехал скутер под управлением мужчины 1981 года рождения. На 3-м километре автодороги водитель по неустановленной причине допустил наезд на дорожное ограждение. В результате он получил смертельную травму», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Проводится проверка. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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