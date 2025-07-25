Авария произошла утром 26 июля
В Прикамье погиб водитель мопеда после столкновения с дорожным ограждением. Авария произошла 26 июля на трассе Куеда — Аксаитово, передает краевая Госавтоинспекция.
«Со стороны Республики Башкортостан в направлении Куеды ехал скутер под управлением мужчины 1981 года рождения. На 3-м километре автодороги водитель по неустановленной причине допустил наезд на дорожное ограждение. В результате он получил смертельную травму», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. Проводится проверка. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
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